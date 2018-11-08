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Эксперты сообщили, от какого продукта необходимо отказаться, чтобы излечить акне за месяц

Lite » Красота и Здоровье 08.11.2018 - 17:00
Фото: (unsplash.com)
Фото: (unsplash.com)

Дерматологи рекомендуют убрать из рациона молоко

Эксперты уже несколько лет обсуждают связь между появлением угревой болезни у взрослых и наличием в рационе молока. Оказывается, она действительно есть. Об этом сообщает дерматолог, передают российские СМИ.

Помимо того, что эксперты рекомендуют избавиться от молока в своем рационе, они считают, что убрав из рациона определенные продукты (сахар, алкоголь, молочные продукты), можно изменить состояние кожи в лучшую сторону. 

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Исследования показали, что гормоны, содержащиеся в молоке и, особенно, в обезжиренном молоке, способствуют появлению на лице воспалительных заболеваний кожи. 

По результатам исследования, проведенного в Гарвардском университете общественного здоровья, 44% девушек, регулярно употребляющих обезжиренное молоко, наблюдают появление прыщей и угревой сыпи.

В то же время, отказ от молока на месяц разительно менял состояние  кожи у испытуемых. Помимо того, что сократилось количество высыпаний, кожа стала выглядеть свежее.

Напомним, что диетологи назвали пять ошибок, которые мешают избавиться от лишнего веса.

Кстати, ранее мы писали о том, что диетолог назвала топ-5 напитков для похудения.

А также рассказывали о том, что медики назвали продукты, которые могут спровоцировать мигрень.

Видео: РБК-Украина

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