ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Гени не головне: з'ясувалася головна умова довгого життя

Lite » Краса і здоров'я 08.11.2018 - 11:18
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Довголіття лише на 7 відсотків визначається генетичними розходженнями

Фахівці біотехнологічної компанії Calico Life Sciences і генеалогічної компанії Ancestry визначили, що є головною умовою довгого життя. Про це повідомляється на MedicalXpress.

Виявилося, що основними факторами довголіття є вплив навколишнього середовища і способу життя, а гени впливають на це в меншій мірі, ніж вважалося раніше.

Згідно з попередніми оцінками, довголіття на 15-30 відсотків визначається генетичними відмінностями, а іншими факторами є спосіб життя, вплив суспільства, хвороби і нещасні випадки. Однак нове дослідження спростовує ці дані.

У новій роботі вчені розглянули родоводи більше 400 мільйонів чоловік. При цьому дослідники враховували лише час життя кожної конкретної людини, місце його народження і сімейні зв'язки.

Дослідники провели статистичний аналіз факторів довголіття у родичів, які народилися в XIX і початку XX століття, і оцінили успадкування тривалості життя у рідних і двоюрідних братів і сестер. У результаті з'ясувалося, що кореляція між подружжям була вище, ніж між кровними братами і сестрами, що вказувало на те, що головну роль грають фактори середовища.

Такими факторами можуть бути однакові умови середовища або подібний спосіб життя партнерів. З урахуванням результатів дослідники прийшли до висновку, що успадкування визначається генами лише на сім відсотків.

Нагадаємо, в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розкрила секрет довголіття. Вона зазначила, що дружні контакти збільшують ймовірність прожити довше на 50%, а от відсутність друзів негативно впливає на здоров'я.

Раніше вчені розповіли, які овочі сприяють довголіттю. Американські експерти з'ясували, що регулярне споживання трьох порцій овочів підвищує шанс на довголіття.

Ми також писали про те, що датські вчені розповіли про секрет довголіття. Датські дослідники порівняли тривалість життя чоловіків і жінок, які мають дітей, і бездітних. Як виявилося, бездітні люди мали набагато більше шансів померти рано. Цей ефект був більш виражений у жінок, ніж у чоловіків.

Відео: РБК-Україна

Новини України окружающая средаздоровьепродолжительность жизниученые
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся