Гени не головне: з'ясувалася головна умова довгого життя

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Довголіття лише на 7 відсотків визначається генетичними розходженнями

Фахівці біотехнологічної компанії Calico Life Sciences і генеалогічної компанії Ancestry визначили, що є головною умовою довгого життя. Про це повідомляється на MedicalXpress.

Виявилося, що основними факторами довголіття є вплив навколишнього середовища і способу життя, а гени впливають на це в меншій мірі, ніж вважалося раніше.

Згідно з попередніми оцінками, довголіття на 15-30 відсотків визначається генетичними відмінностями, а іншими факторами є спосіб життя, вплив суспільства, хвороби і нещасні випадки. Однак нове дослідження спростовує ці дані.

У новій роботі вчені розглянули родоводи більше 400 мільйонів чоловік. При цьому дослідники враховували лише час життя кожної конкретної людини, місце його народження і сімейні зв'язки.

Дослідники провели статистичний аналіз факторів довголіття у родичів, які народилися в XIX і початку XX століття, і оцінили успадкування тривалості життя у рідних і двоюрідних братів і сестер. У результаті з'ясувалося, що кореляція між подружжям була вище, ніж між кровними братами і сестрами, що вказувало на те, що головну роль грають фактори середовища.

Такими факторами можуть бути однакові умови середовища або подібний спосіб життя партнерів. З урахуванням результатів дослідники прийшли до висновку, що успадкування визначається генами лише на сім відсотків.

Нагадаємо, в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розкрила секрет довголіття. Вона зазначила, що дружні контакти збільшують ймовірність прожити довше на 50%, а от відсутність друзів негативно впливає на здоров'я.

Раніше вчені розповіли, які овочі сприяють довголіттю. Американські експерти з'ясували, що регулярне споживання трьох порцій овочів підвищує шанс на довголіття.

Ми також писали про те, що датські вчені розповіли про секрет довголіття. Датські дослідники порівняли тривалість життя чоловіків і жінок, які мають дітей, і бездітних. Як виявилося, бездітні люди мали набагато більше шансів померти рано. Цей ефект був більш виражений у жінок, ніж у чоловіків.

Відео: РБК-Україна