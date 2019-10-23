"Это скорая помощь": Маша Ефросинина откровенно рассказала о своем похудении

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая назвала неожиданную причину проблем с лишним весом

Маша Ефросинина дождалась долгожданный отпуск и отправилась вместе с мужем и дочкой в Мексику. Длительный перелет был с лихвой вознагражден первым впечатлением от страны и заповедника Маякоба, на территории которого поселилась ведущая с семьей. Теледива пообещала поклонникам держать их в курсе дела и щедро делится своими впечатлениями в постах и сториз Instagram. Неожиданно Маша заговорила не о местных достопримечательностях, а поделилась своей историей похудения.

Телеведущая заявила, что причиной набора избыточного веса стал ее образ жизни, который повлиял на выработку гормона мелатонина. Чтобы привлечь большее внимание к актуальной для многих теме, Маша показала снимок в изысканном купальнике изумрудного цвета с экстремальным декольте, который лишь подчеркнул ее стройные формы.

"Фото в купальнике для привлечения внимания к теме - МЕЛАТОНИН! Отчасти из-за него родимого я не могла делать подобные фото долгие годы! Именно его отсутствие в моей жизни привело меня когда-то к началу всех моих проблем с лишним весом! Так много пишут о нем сейчас, и так мало, кто реально осознаёт его ценность! Почему? Да потому что надо изменить своим привычкам ... А это сложнее всего. Введя, это слово в Гугл, вы все прочтете сами, грузить вас тут не буду. Объясню просто и на собственном примере", - пообещала Маша.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Из-за катастрофической нехватки сна у нее развился зверский аппетит, нарушился обмен веществ и она начала испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Лишь наладив режим и начав принимать таблетки, звезде удалось успешно решить непростой вопрос.

"Мелатонин - гормон, который вырабатывается нашим организмом для регуляции сна. Во время спокойного и правильного сна происходят все жизненно важные процессы в организме: перезапускается обмен веществ, например . Нет мелатонина - слетел обмен! Слетел обмен- нет здоровья! Нет здоровья- есть болезни, вес и депрессии. Теперь самая нелюбимая всеми часть: мозг начинает вырабатывать мелатонин около 21 вечера, а значит, засыпать необходимо не позже 22.00. И, простите, не то, что без телефона перед глазами (это катастрофически сильно снижает выработку гормона), но даже, убрав его с прикроватной тумбы (ночью прибывание гаджета рядом с головой учетными расценивается как губительное влияние на мозг). Заснули после полуночи и весь следующий день разбиты и повышен аппетит? Да я сжирала две кастрюли борща за раз, спав по 3-4 часа на протяжении пяти лет.... И да, теперь вместо телефона на моей тумбочке таблетки мелатонина. Принимаю крайне редко: в случае сильного стресса и вероятности считать овечек до утра; в случае перелетов с сильными временными скачками. Для меня это скорая помощь для легкого и здорового погружения в сон, и легкого (что важно!) выхода из него", - доверительно сообщила Маша.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Она обратилась к своим подписчицам. Маша призвала их не пользоваться советами из сети и не заниматься самолечением, а при наличии каких-либо проблем со сном обратиться к специалисту и получить квалифицированную помощь.

Поклонники в комментариях поблагодарили Машу за честность и открытость в обсуждении животрепещущей для многих темы и не удержались от комплиментов.

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Скриншот комментариев

Напомним, что Маша Ефросинина поделилась первыми подробностями экзотического отдыха в Мексике.