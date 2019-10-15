"Как сестры": яркие Ризатдинова и Ефросинина поразили сеть сходством

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Яркие брюнетки показали совместное фото

Анна Ризатдинова из эфира в эфир шоу Танцы со звездами 2019 показывает мастерство и профессиональный рост на паркете. В восьмом выпуске зажигательная самба от гимнастки и ее партнера Александра Прохорова помогла паре взлететь вверх турнирной таблицы и стать лидерами. И если о профессиональных достижениях Анны известно многое, то свою личную жизнь она держит под семью замками. Впрочем, спортсменка попала на "Экзамен" с Машей Ефросининой и призналась, что раскрылась перед ведущей.

Она показала в instagram совместное фото с теледивой. Маша позировала в сиреневом пиджаке и футболке от Balmain. Анна выбрала пиджак нежного пудрового оттенка и черную блузку. Яркие брюнетки предпочли неброский макияж и убрали волосы назад.

"Ох... какой у нас сегодня с Машей Ефросининой был разговор по душам. Прошла экзамен на искренность. Спасибо тебе за то, что раскрыла меня. Достучалась до внутренних эмоций и поняла меня! Не всем это удается", - заинтриговала Анна.

Анна Ризатдинова и Маша Ефросинина (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Подписчики отметили под фото, что гимнастка и ведущая очень похожи и выглядят словно сестры.

Вы как сестрички. Очень интересно будет посмотреть

Класні такі, похожі трохи

Шикарные

Дуже схожі, як сестри

Анічка Ви так схожі із Машою, таке враження ніби Ви сестри

Красотульки

Как приятно видеть вместе красивых, умных женщин

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина покорила "приватным танцем", который она мастерски исполнила в одной короткой рубашке.

Кстати, Маша Ефросинина разговорилась о венчании с супругом Тимуром. Телеведущая призналась, что хотела бы закрепить официальный брак таинством церковного обряда.