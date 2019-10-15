ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Как сестры": яркие Ризатдинова и Ефросинина поразили сеть сходством

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.10.2019 - 16:34
"Как сестры": яркие Ризатдинова и Ефросинина поразили сеть сходством
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Яркие брюнетки показали совместное фото

Анна Ризатдинова из эфира в эфир шоу Танцы со звездами 2019 показывает мастерство и профессиональный рост на паркете. В восьмом выпуске зажигательная самба от гимнастки и ее партнера Александра Прохорова помогла паре взлететь вверх турнирной таблицы и стать лидерами. И если о профессиональных достижениях Анны известно многое, то свою личную жизнь она держит под семью замками. Впрочем, спортсменка попала на "Экзамен" с Машей Ефросининой и призналась, что раскрылась перед ведущей.

Она показала в instagram совместное фото с теледивой. Маша позировала в сиреневом пиджаке и футболке от Balmain. Анна выбрала пиджак нежного пудрового оттенка и черную блузку. Яркие брюнетки предпочли неброский макияж и убрали волосы назад.

"Ох... какой у нас сегодня с Машей Ефросининой был разговор по душам. Прошла экзамен на искренность. Спасибо тебе за то, что раскрыла меня. Достучалась до внутренних эмоций и поняла меня! Не всем это удается", - заинтриговала Анна.

&quot;Как сестры&quot;: яркие Ризатдинова и Ефросинина поразили сеть сходством

Анна Ризатдинова и Маша Ефросинина (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Подписчики отметили под фото, что гимнастка и ведущая очень похожи и выглядят словно сестры.

  • Вы как сестрички. Очень интересно будет посмотреть
  • Класні такі, похожі трохи
  • Шикарные
  • Дуже схожі, як сестри
  • Анічка Ви так схожі із Машою, таке враження ніби Ви сестри
  • Красотульки
  • Как приятно видеть вместе красивых, умных женщин

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина покорила "приватным танцем", который она мастерски исполнила в одной короткой рубашке.

Кстати, Маша Ефросинина разговорилась о венчании с супругом Тимуром. Телеведущая призналась, что хотела бы закрепить официальный брак таинством церковного обряда.

"Спящая красавица": Прохоров умилил кадрами с Ризатдиновой на Танцах со звездами 2019 Маша Ефросинина поделилась правилами своего перехода в холодный период
Новости Украины Маша ЕфросининаАнна Ризатдинова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь