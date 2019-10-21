"Очень сильно хотели!" Счастливая Маша Ефросинина с мужем поделилась радостью

Ведущая восхитила нежностью с мужем Тимуром Хромаевым
Маша Ефросинина невероятно дорожит своей семьей. Она тщательно лелеет и оберегает романтику в отношениях с мужем Тимуром Хромаевым, старается быть идельной понимающей мамой для дочки Наны и сыночка Саши, и при этому ей виртуозно удается быть успешной в профессии! Ведущая облает превосходным чувством юмора, умеет выглядеть стильно и подчеркнуто элегантно. Во время недавней фотосессии ей удалось прекрасно вжиться в роль княгини Ольги – "женщины любящей, но мстительной". Изрядно устав от повседневных забот и рабочих будней, Маша решила позволить себе расслабиться и отправилась в долгожданный отпуск с мужем и дочкой.
На странице в Instagram она разместила романтическую фотосессию с Тимуром. Счастливая теледива обнимает любимого мужчину, а он лишь крепче прижал ее к себе. Ведущая с любовью и обожанием смотрит на мужа, который счастливо улыбается.
Маша сообщила, что решила устроить семейный спонтанный отпуск в …Мексике! Пара пропустила летний отдых, но решила наверстать упущенное осенью.
Маша Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Я не верю в коллажи, в карты визуализаций и в ожидание чуда! Я верю в силу желания и в то, что Вселенная видит все наши шаги. Мы не планировали, не имели временных возможностей, не отдыхали летом, не представляли, как поставить на паузу работу.... Но очень сильно хотели... В отпуск!!!! И вот он неожиданно на нас свалился! Да ещё и очень необычный (как мы любим!). Нас с Тимуром и Нанаськой пригласили исследовать один из самых экологично-ориентированных курортов в мире - заповедник Маякоба в Мексике", - поделилась своей радостью знаменитость.
Маша Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Сына Сашу Маша оставила дома с бабушкой, а поклонникам честно пообещала вести репортажи с места отдыха.
"Санюшку не взяли — очень далеко лететь, а у него утренник, режим и бабушка Людася, которая разрешает повертеть этот режим на одном месте. П.С. Мой план - подробно рассказывать вам об этом путешествии, так что в сториз начинается мое реалити", - написала ведущая.
Маша Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Подписчики Маши принялись желать ей прекрасного отдыха и заверили, что с нетерпением будут ждать новостей от звезды.
Скриншот комментариев
В сториз Маша раскрыла подробности своего 26-часового перелета из Киева. Она даже показала дочку Нану, которая обычно не любит публичность и крайне редко появляется у мамы в ленте. Также ведущая восхитились новым аэропортом Стамбула, в котором совершила пересадку.
Маша Ефросинина с мужем и дочкой Наной (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Ранее Маша Ефросинина удивила "приватным танцем" в короткой рубашке.