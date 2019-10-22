Шаман и майянский ужин: Маша Ефросинина в роскошном платье рассказала об отдыхе в Мексике

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая с мужем и дочкой отдыхает на экологическом курорте

На днях Маша Ефросинина поделилась с поклонниками своей неожиданной радостью - ей предложили отдохнуть на экологическом курорте в Мексике, и у них с мужем и дочерью Наной получилось вырваться. После долгого перелета семейство наконец добралось до пункта назначения и ведущая поделилась первым отпускным фото. Отметим, что сына Сашу она оставила дома с бабушкой, так как он еще силшком маленький для таких далеких поездок.

Маша опубликовала красочное фото, на котором она позирует на балконе их отеля в роскошном темно-зеленом платье в пол в этническом стиле. Завершают образ босоножки и распущенные волосы артистки.

Она отметила, что очень хотела поехать в такое путешествие именно с дочкой, ведь ей уже почти 16 лет и скоро ей будет неинтересно отдыхать с родителями.

"Итак, мы в Мексике! Когда мне предложили это путешествие, всё казалось невозможным - вечно недостающее время. Однако Армина ты не понимаешь, как вовремя мне написала : последние полгода я только и думаю о том, как быстро повзрослела наша Нана, как стремительно заканчивается ее детство. И бесконечно вспоминаю себя в почти шестнадцать, когда родители бросили все дела и отправились со мной в путешествие на западную Украину. Я до сих пор помню каждый проведённый с ними день: как мама утром будила звонкими четверостишиями, как папа по вечерам рассказывал смешные истории; как играли в "дурака" и гуляли, выискивая созвездия. Мы не взяли Саньку, да он будто и сам понял, как важно сейчас нас отпустить втроём. Ведь он вряд ли вспомнит эту поездку.. А вот наша девочка уже запомнит её на всю жизнь! По крайней мере, мы с Тимуром этого очень хотим. Жизнь ведь почему-то запоминается только полученными впечатлениями", - поделилась Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телезвезда также рассказала немного о том, в каком месте они отдыхают.

"Мы в заповеднике, ориентированном на эко туризм- здесь исключён пластик и используются только электро-лодки - мобили и велики. Повсюду много живности, будто мы у них в гостях, и сказочное ощущение, что ты сбежал на край света! Я подробно описываю всё происходящее в сториз . А мы пока отправляемся на маянскую церемонию захода солнца, с участием шамана, а затем – маянский ужин, включающий традиционные обряды и блюда. Сейчас из нас изгонят злых духов, и начнётся отпуск", - поведала счастливая Маша.

В комментариях пользователи сети соглашаются с ведущей о важности семейных воспоминаний и желают им приятного отдыха.

Круто!

Класс,спасибо Машенька за такую красоту.

Гарного відпочинку. Ви чудові. Велике щастя мати можливість відвідати таке місце. Думаю вашій донечці запам'ятається ця подорож разом з вами !))))

Чудо как хороша и позитивна!!!

Незабываемых впечатлений и отличного отдыха

До слез... приятного и душевного отдыха

Мария, восхищаюсь вами.... хорошего вам отдыха

Крутого отдыха вам

Так трогательно про детство... А воспоминания о семейных путешествиях неподвластны времени, это факт!!!! Хорошего отдыха!

Машенька, Вы восхитительны

Как точно сказано про наших таких взрослых деток- подростков

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина очаровала редким фото с красавицей-дочкой Наной. Кадр был сделан в самолете по дороге на отдых в Мексику.