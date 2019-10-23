"Це швидка допомога": Маша Єфросиніна відверто розповіла про своє схудненні

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча назвала несподівану причину проблем із зайвою вагою

Маша Єфросиніна дочекалася довгоочікуванної відпустки і відправилася разом з чоловіком і дочкою в Мексику. Тривалий переліт був з лишком нагороджений першим враженням від країни і заповідника Маякоба, на території якого оселилася ведуча з родиною. Теледіва пообіцяла шанувальникам тримати їх в курсі справи і щедро ділиться своїми враженнями в постах і сториз Instagram. Несподівано Маша не заговорила про місцеві визначні пам'ятки, а поділилася своєю історією схуднення.

Телеведуча заявила, що причиною набору зайвої ваги став її спосіб життя, який вплинув на вироблення гормону мелатоніну. Щоб привернути більшу увагу до актуальної для багатьох теми, Маша показала знімок у вишуканому купальнику смарагдового кольору з екстремальним декольте, який лише підкреслив її стрункі форми.

"Фото в купальнику для залучення уваги до теми - МЕЛАТОНІН! Почасти через нього рідного я не могла робити подібні фото довгі роки! Саме його відсутність у моєму житті привело мене колись до початку всіх моїх проблем із зайвою вагою! Так багато пишуть про нього зараз і так мало, хто реально усвідомлює його цінність! Чому? Та тому що треба змінити своїм звичкам ... А це найскладніше. Ввівши, це слово в Гугл, ви все прочитаєте самі, вантажити вас тут не буду. Поясню просто і на власному прикладі", - пообіцяла Маша.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

З-за катастрофічної нестачі сну у неї розвинувся звірячий апетит, порушився обмін речовин і вона почала відчувати серйозні проблеми зі здоров'ям. Лише налагодивши режим і почавши приймати таблетки, зірці вдалося успішно вирішити непросте питання.

"Мелатонін - гормон, що виробляється нашим організмом для регуляції сну. Під час спокійного і правильного сну відбуваються всі життєво важливі процеси в організмі: перезапускається обмін речовин, наприклад . Немає мелатоніну - злетів обмін! Злетів обмін - немає здоров'я! Немає здоров'я - є хвороби, вага і депресії. Тепер сама зненавиджена усіма частина: мозок починає виробляти мелатонін близько 21-ї вечора, а значить, засипати необхідно не пізніше 22.00. І, вибачте, не те, що без телефону перед очима (це катастрофічно сильно знижує вироблення гормону), але навіть, прибравши його з прікроватной тумби (вночі прибування гаджета поруч з головою обліковими розцінюється як згубний вплив на мозок). Заснули після півночі і весь наступний день розбиті і підвищений апетит? Та я з'їдала дві каструлі борщу за раз, спала по 3-4 години на протягом п'яти років.... І так, тепер замість телефону на моїй тумбочці таблетки мелатоніну. Приймаю вкрай рідко: у випадку сильного стресу і ймовірності вважати овечок до ранку; в разі перельотів з сильними тимчасовими стрибками. Для мене це швидка допомога для легкого і здорового занурення в сон, і легені (що важливо!) виходу з нього", - довірливо повідомила Маша.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Вона звернулася до своїх подписчицам. Маша закликала їх не користуватися порадами з мережі і не займатися самолікуванням, а при наявності яких-небудь проблем зі сном звернутися до фахівця і отримати кваліфіковану допомогу.

Шанувальники в коментарях подякували Маші за чесність і відкритість в обговоренні актуальної для багатьох теми і не втрималися від компліментів.

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Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна поділилася першими подробицями екзотичного відпочинку в Мексиці.