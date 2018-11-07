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"Еще и несколько килограммов наберете": диетолог рассказала украинцам о монодиетах

Lite » Красота и Здоровье 07.11.2018 - 12:15
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Эксперт рассказала, насколько безопасно питаться одним продуктом продолжительное время

Монодиеты - один из самых нездоровых способов избавления от лишних килограммов. Об этом сказала врач-диетолог высшей категории Ольга Муштрук, которая недавно рассказала, каким должен быть размер порций.

"Если человек придерживается такой диеты, его организм испытывает дефицит витаминов, микроэлементов, белка. Есть такое понятие, как "основной обмен". У каждого он свой", - сказала специалист в интервью газете "Високий Замок".

По ее словам, ведя определенный образ жизни, человек требует определенного количества энергии.

"Как только начинаете придерживаться монодиеты, организм переходит на щадящий режим, и основной обмен замедляется. Через несколько дней начнете есть как обычно, но организм после пережитого стресса будет еще долго экономить. Как следствие - сброшенный вес вернется, еще и несколько дополнительных килограммов наберете", - резюмировала эксперт.

Напомним, популярный диетолог Светлана Фус поделилась несколькими советами, которые необходимо соблюдать при употреблении молочных продуктов, чтобы избежать лишних проблем.

Ранее Ульяна Супрун рассказала о вреде и пользе различных углеводов. В первую очередь она коснулась темы неправильных диет и классификации углеводов в целом.

Видео: РБК-Украина

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