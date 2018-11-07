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"Ще й кілька кілограмів наберете": дієтолог розповіла українцям про монодієти

Lite » Краса і здоров'я 07.11.2018 - 12:15
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт розповіла, наскільки безпечно харчуватися одним продуктом тривалий час

Монодієти - один з найбільш нездорових способів позбавлення від зайвих кілограмів. Про це сказала лікар-дієтолог вищої категорії Ольга Муштрук, яка нещодавно розповіла, яким повинен бути розмір порцій.

"Якщо людина дотримується такої ді­єти, її організм відчуває дефіцит вітамі­нів, мікроелементів, білка. Є таке понят­тя, як "основний обмін". У кожного він свій", - сказала спеціаліст в інтерв'ю газеті "Високий Замок". 

За її словами, ведучи певний спосіб життя, людина по­требує певної кількості енергії.

"Як тіль­ки починаєте дотримуватися монодієти, організм переходить на щадний режим, і основний обмін уповільнюється. За де­кілька днів почнете їсти як звичайно, але організм після пережитого стресу буде ще довго економити. Як наслідок - втра­чена вага повернеться, ще й кілька до­даткових кілограмів наберете", - резюмувала експерт.

Нагадаємо, популярний дієтолог Світлана Фус поділилася кількома порадами, які необхідно дотримуватися при вживанні молочних продуктів, щоб уникнути зайвих проблем.

Раніше Уляна Супрун розповіла про шкоду і користь різних вуглеводів. В першу чергу вона торкнулася теми неправильних дієт і класифікації вуглеводів в цілому.

Відео: РБК-Україна 

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