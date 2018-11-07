"Ще й кілька кілограмів наберете": дієтолог розповіла українцям про монодієти

Експерт розповіла, наскільки безпечно харчуватися одним продуктом тривалий час
Монодієти - один з найбільш нездорових способів позбавлення від зайвих кілограмів. Про це сказала лікар-дієтолог вищої категорії Ольга Муштрук, яка нещодавно розповіла, яким повинен бути розмір порцій.
"Якщо людина дотримується такої дієти, її організм відчуває дефіцит вітамінів, мікроелементів, білка. Є таке поняття, як "основний обмін". У кожного він свій", - сказала спеціаліст в інтерв'ю газеті "Високий Замок".
За її словами, ведучи певний спосіб життя, людина потребує певної кількості енергії.
"Як тільки починаєте дотримуватися монодієти, організм переходить на щадний режим, і основний обмін уповільнюється. За декілька днів почнете їсти як звичайно, але організм після пережитого стресу буде ще довго економити. Як наслідок - втрачена вага повернеться, ще й кілька додаткових кілограмів наберете", - резюмувала експерт.
Нагадаємо, популярний дієтолог Світлана Фус поділилася кількома порадами, які необхідно дотримуватися при вживанні молочних продуктів, щоб уникнути зайвих проблем.
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Відео: РБК-Україна