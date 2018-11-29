Ешь и не полней: диета без ограничений в еде

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Все мы разные и каждому нужен свой индивидуальный подход к питанию

Диетологи, работающие над рационами мировых знаменитостей, разработали специальную "умную" диету, а точнее, принципы организации питания, которые можно адаптировать именно под себя. А главное, что нет никаких ограничений. О секретах стройности мировых звезд рассказал эксперт, передает российское СМИ.

Главным принципом "умной" диеты является то, что ты можешь есть все что угодно, но при этом нужно придерживаться некоторых правил:

Нормальная порция еды не должна весить более 250 граммов. И речь идет не о калориях, а о том объеме и весе, которые желудок здорового человека способен переварить, не растягиваясь; Никогда не сочетай углеводы с белками и добавляй в свой рацион продукты с полезными жирами; Не путай голод и привычку. Если кажется, что хочется есть - выпей стакан воды, подожди 15 минут и тогда поймешь, хочешь ли есть на самом деле. Если голод был ложным, желание перекусить существенно уменьшится или исчезнет вовсе; Ешь тщательно. Никуда не спеши (даже если нужно куда-то срочно бежать). Каждый прием пищи должен длиться не менее 20 минут; Ешь каждые полчаса. Если это кажется невозможным, можно составить график питания, при этом соблюдая лишь два условия: есть нужно как можно чаще и строго через равные промежутки времени. То есть 4 раза через каждые 3 часа; Следи за балансом жиров, белков и углеводов. На 1 грамм белка должны приходиться 1 грамм жира и 3 грамма углеводов.

Напомним, ранее диетологи рассказали о еде для активных людей и назвали топ 12 продуктов, которые зарядят энергией.

Кроме того, эксперты рассказали, почему не всегда следует считать калории во время похудения.

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