Їж і не повнішай: дієта без обмежень в їжі
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Всі ми різні і кожному потрібен свій індивідуальний підхід до харчування
Дієтологи, які працюють над раціонами світових знаменитостей, розробили спеціальну "розумну" дієту, а точніше, принципи організації харчування, які можна адаптувати під себе. А головне, що немає ніяких обмежень. Про секрети стрункості світових зірок розповів експерт, передає російське ЗМІ.
Головним принципом "розумної" дієти є те, що ти можеш їсти все що завгодно, але при цьому потрібно дотримуватися деяких правил:
- Нормальна порція їжі не повинна важити більше 250 грамів. І мова йде не про калорії, а про той обсяг і вагу, які шлунок здорової людини здатний переварити, не розтягуючись;
- Ніколи не поєднуй вуглеводи з білками і додавай у свій раціон продукти з корисними жирами;
- Не плутай голод і звичку. Якщо здається, що хочеться їсти - випий склянку води, почекай 15 хвилин і тоді зрозумієш, чи хочеш їсти насправді. Якщо голод був помилковим, бажання перекусити суттєво зменшиться або зникне зовсім;
- Їж ретельно. Нікуди не поспішай (навіть якщо потрібно кудись терміново бігти). Кожний прийом їжі повинен тривати не менше 20 хвилин;
- Їж кожні півгодини. Якщо це здається неможливим, можна скласти графік харчування, при цьому дотримуючись лише дві умови: їсти потрібно як можна частіше і строго через рівні проміжки часу. Тобто 4 рази через кожні 3 години;
- Стеж за балансом жирів, білків і вуглеводів. На 1 грам білка повинні бути присутні 1 грам жиру і 3 грама вуглеводів.
Нагадаємо, раніше дієтологи розповіли про їжу для активних людей і назвали топ 12 продуктів, які зарядять енергією.
Крім того, експерти розповіли, чому не завжди слід рахувати калорії під час схуднення.
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