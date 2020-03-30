Эксперты рассказали, как повысить физическую активность, не нарушая правил карантина

Жизнь – это движение, и регулярная физическая активность и нагрузки, необходимы всем людям, независимо от возраста и пола, а особенно во время карантина. Ведь, следуя призыву украинского Минздрава оставаться дома, чтобы не нарваться на угрозу заражения коронавирусом, украинцы, как следствие, существенно снижают свою физическую активность, чем подвергают себя другой опасности – гиподинамии. В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» эксперты рассказали, что такое гиподинамия, чем она грозит и, главное, как от нее уберечься.

Гиподинамия – это не отдельное заболевание, а патологическое состояние, возникающее из-за недостаточной физической активности человека. Она возникает тогда, когда человек ведет малоподвижный образ жизни, мало проводит времени на открытом воздухе и отказывается от банальной утренней зарядки.

«Гиподинамия – это бич современности, это касается городских жителей, которые постоянно находятся в замкнутых стенах. Сегодня ввиду того, что предприятия закрыты на карантин, у людей жесткая гиподинамия, которая может приводить к кислородному голоданию, к детренированности мышц и самое главное – к детренированности сердечных мышц», – комментирует врач Виктор Сидоренко в программе «Ранок з Україною».

Первыми колокольчиками гиподинамии могут быть слабость, одышка, бледный цвет лица и неровный ритм сердцебиения. И примечательно, что гиподинамия может проявиться не только у людей среднего или старшего возраста, но даже у молодых.

«Для среднестатистического человека достаточно делать 5-8 тысяч шагов в день, чтобы почувствовать себя уставшим и лечь спать», – рассказал врач.

Но специалисты напоминают, такие прогулки в городе следует выполнять только после окончания карантина. А вот чем их заменить, рассказал фитнес-тренер.

«Это не сложно. Тренировка, которая позволяет удержать физическую форму. Лучшее упражнение всех времен и народов – это приседания. Для женщин это также могут быть отжимания от пола с колен. Домашним тренировкам можете уделять от 25 минут до часа в день», – советует фитнес-тренер Николай Рудько в эфире канала «Украина».

Также, по словам эксперта по фитнесу, не лишними будут прыжки на скакалке, стойка в планке или йога. Но если с дисциплиной у вас не очень и вы каждый день откладываете физкультуру на завтра, тренер советует диджитализироваться и тренироваться с помощью смартфона или компьютера.