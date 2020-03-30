Експерти розповіли, як підвищити фізичну активність, не порушуючи правил карантину

Життя – це рух, і регулярна фізична активність та навантаження необхідні всім людям, незалежно від віку і статі, особливо під час карантину. Адже, виконуючи заклик українського МОЗ лишатися вдома, щоб не наразитися на загрозу зараження коронавірусом, українці, як наслідок, істотно знижують свою фізичну активність, чим наражають себе на іншу небезпеку - гіподинамію. У програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» експерти розповіли, що таке гіподинамія, чим вона загрожує і, головне, як від неї вберегтися.

Гіподинамія – це не окреме захворювання, а патологічний стан, який виникає через недостатню фізичну активність людини. Вона виникає тоді, коли людина веде сидячий спосіб життя, мало проводить часу на відкритому повітрі та відмовляється від банальної ранкової зарядки.

«Гіподинамія – це біда сучасності, це стосується міських жителів, які постійно замкнуті в стінах. Сьогодні з огляду на те, що підприємства закриті на карантин, у людей жорстка гіподинамія, яка може призводити до кисневого голодування, до детренованості м'язів і найголовніше – до детренованості серцевих м'язів», – коментує лікар Віктор Сидоренко в програмі «Ранок з Україною».

Першими дзвіночками гіподинамії можуть бути слабкість, задуха, блідий колір обличчя та нерівний ритм серцебиття. І примітно, що гіподинамія може проявитися не тільки в людей середнього чи старшого віку, а й навіть у молодих.

«Для середньостатистичної людини достатньо робити 5-8 тисяч кроків в день, щоб відчути себе втомленою і лягти спати», – розповів лікар.

Але спеціалісти нагадують, такі прогулянки в місті слід виконувати лише після закінчення карантину. А от чим їх замінити, розповів фітнес-тренер.

«Це не складно. Тренування, яке дозволяє утримати фізичну форму. Найкраща вправа всіх часів і народів – це присідання. Для жінок це також можуть бути віджимання від підлоги з колін. Таким домашнім тренуванням можете приділяти від 25 хвилин до години на день», – радить фітнес-тренер Микола Рудько в ефірі каналу «Україна».

Також, за порадами експерта з фітнесу, не зайвими будуть стрибки на скакалці, стійка в планці чи йога. Але якщо з дисципліною у вас не дуже і ви кожного дня відкладаєте фізкультуру на завтра, тренер радить діджиталізуватись та тренуватись за допомогою смартфона чи комп’ютера.