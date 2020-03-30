Как не поправиться на карантине: топ-5 действенных способов

Иллюстративное фото (pexels.com)

Во время вынужденного пребывания дома намного чаще хочется есть

Во время карантина и вынужденного нахождения дома все закупают продукты и садятся у окошка пережидать. И что делают? Правильно, едят! Популярный диетолог Инна, которая ранее рассказала, чем опасно быстрое похудение, на своей странице в Instagram inna_foodfit объяснила, почему так происходит, а также дала 5 эффективных советов, как не поправиться на карантине.

Мы много едим, потому что:

- Запас еды есть.

- Активности нет.

- Кому-то скучно, кому-то нервно, кому-то страшно. А это все те эмоции, которые провоцируют переедание.

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План действий, чтобы не набрать вес, сидя дома:

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1. Составьте план приемов пищи. Вот если до этого все было хаотично - именно сейчас надо определиться, сколько приемов пищи у вас будет. И помните, что промежуток между едой должен быть не менее 3 часов, а лучше 4-х. Ужин за 3 часа до сна, не позже.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Пересчитайте свою норму КБЖУ, активность то понизилась. Если вы не подсчитывали себе калории и бжу - интуитивно чуть понижайте.

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3. Не буду уговаривать вообще не есть сладкое, выберите 1 приём пищи, когда побалуете себе вкусняшку. И запасы конфет не повод есть пачку за раз.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Выделите себе время на тренировку. Знаю, что дома многим сложно и неудобно. Но в ближайшее время других вариантов не будет. И кто-то потом выйдет на улицу красивый, а кто-то + 10-15кг за карантин. Оно вам надо?!



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Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Кто хотел научиться подсчитывать калории и бжу - это ваш шанс. Времени не хватало? Весов не было под рукой? Вот сейчас есть возможность пробовать. Я рекомендую приложение FatSecret. Попробуйте вносить туда все, что едите и потом проанализировать, где есть проблемы.

Напомним, диетолог Наталья Макиенко дала советы, как питаться в период вирусной эпидемии.