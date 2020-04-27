Эксперты рассказали, чем опасны антисептики для человеческого организма

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Эксперты предупредили о важных нюансах

Антисептики сегодня – неотъемлемая часть нашей жизни. Но их так активно стали использовать, что люди сразу же начали жаловаться на раздражение кожи. Журналисты программы «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на телеканале «Украина», узнали, почему происходит такая реакция на антисептики и не разрушают ли они человеческий иммунитет.

Пользоваться антисептиком едва ли не каждые 10 минут – по такому принципу живут почти все украинцы. Пока из-за дезинфектора не начинаются проблемы с кожей. Оказывается, постоянное использование антисептических средств не только защищает от вирусов, но и вредит человеческому организму. Ведь они содержат токсичные вещества.

«Все антисептики – хлорсодержащие, спиртосодержащие, те, которые содержат пропанол –имеют определенную токсичность», – объясняет иммунолог Борис Донской в ​​программе «Ранок з Україною».

Но переживать нечего. Их влияние значительный ущерб организму не наносит. Например, если человек обработал руки антисептиком и сразу начал есть, конечно, токсичными веществами он не отравится. Но и пользы от них не будет.

«Антисептики напрямую не влияют на иммунитет. При контакте кожи человека с антисептиками, они не вызывают определенной токсичности и человек может выдерживать их действие. Однако никто не говорит, что это полезно, – комментирует врач. – Их использование оправдывается только необходимостью дезинфицировать приборы, рабочее место, руки, поверхности. Однако в быту это не должно быть, как некое косметологическое средство – это не парфюмерия».

Дело в том, что антисептики убивают не только плохие, но и хорошие бактерии на руках. Поэтому если есть возможность просто помыть руки, лучше не используйте дезинфекторов.

«Мы заменяем мытье рук с мылом и постоянно используем антисептики, чем нарушаем микрофлору рук, к тому же это уничтожает гидролипидную мантию. Это приведет к сухости, раздражению, различным дерматологическим заболеваниям рук, микротрещинам», – рассказала дерматолог Елена Апостолюк в эфире канала «Украина».

А вот от испарений никакой угрозы нет. Пары антисептических средств вполне безопасны. И резкий запах не несет никакой угрозы организму. Сейчас на прилавках магазинов можно найти настоящее многообразие антисептиков. Самыми популярными среди них являются спреи и гели – все для вашего удобства. Но перед тем, как приобрести средства дезинфекции – загляните в их состав. В нем должно быть не менее 70% этилового спирта, а также смягчающие компоненты.

«Это пантенол, глицерин, гиалуроновая кислота, как увлажняющий компонент. Может также быть глицетин, – комментирует врач-дерматолог. – Использовать антисептик можно до 5 раз в сутки – это максимум. Желательно, если есть возможность, то просто помыть руки водой с мылом. Если вы на улице или в общественном месте, то желательно использовать одноразовые перчатки».

Если же руки уже начали шелушиться, тогда надо: приобрести в аптеке крем для сухой кожи рук, не использовать антисептиков, мыть руки, но не антибактериальным мылом и не в горячей воде. А также увлажнять руки кремом или маслом на ночь.

Напомним, ранее эксперты рассказали, какой продукт является лучшим иммуномодулятором.