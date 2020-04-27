Експерти розповіли, чим небезпечні антисептики для людського організму

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Експерти попередили про важливі нюанси

Антисептики сьогодні – невід’ємна частина нашого життя. Але їх так активно стали використовувати, що люди одразу ж почали скаржитися на подразнення шкіри. Журналісти програми «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на телеканалі «Україна», дізналися, чому відбувається така реакція на антисептики і не руйнують вони людський імунітет.

Користуватись антисептиком чи не кожні 10 хвилин – за таким принципом живуть майже всі українці. Допоки через дезінфектор не починаються проблеми зі шкірою. Виявляється, постійне використання антисептичних засобів не лише захищає від вірусів, а й шкодить людському організму. Адже вони містять токсичні речовини.

«Всі антисептики – хлоровмісні, спиртовмісні, пропаноловмісні – мають певну токсичність», – пояснює імунолог Борис Донський у програмі «Ранок з Україною».

Але переживати нема чого. Їхній вплив значної шкоди організму не завдає. Наприклад, якщо людина обробила руки антисептиком і одразу почала їсти, звісно, токсичними речовинами вона не отруїться. Але й користі від них не матиме.

«Антисептики напряму не впливають на імунітет. При контакті людської шкіри з антисептиками, вони не викликають певної токсичності і людина може витримувати їхню дію. Проте ніхто не каже, що це корисно, – коментує лікар. – Їхнє використання виправдовується лише необхідністю дезінфікувати прилади, робоче місце, руки, поверхні. Проте в побуті це не має бути, як якийсь косметологічний засіб – це не парфумерія».

Річ у тому, що антисептики вбивають не лише погані, а й хороші бактерії на руках. Тому якщо маєте можливість просто помити руки, краще не використовуйте дезінфекторів.

«Ми замінюємо миття рук з милом і постійно використовуємо антисептики, чим порушуємо мікрофлору рук, до того ж це знищує мікроліпідну мантію. Це призведе до сухості, подразнення, різних дерматологічних захворювань рук, мікротріщин», – розповіла дерматолог Олена Апостолюк в ефірі каналу «Україна».

А ось щодо випарів, то тут жодної загрози немає. Пари цілком безпечні. І різкий запах не несе ніякої загрози організму. Нині на прилавках магазинів ви можете знайти справжнє різноманіття антисептиків. Найпопулярнішими серед них є спреї та гелі – все для вашої зручності. Та перед тим, як придбати засоби дезінфекції – загляньте у склад. В ньому має бути не менше ніж 70% етилового спирту, а також пом’якшуючі компоненти.

«Це пантенол, гліцерин, гіалуронова кислота, як зволожуючий компонент. Може також бути гліцетин, – коментує лікарка-дерматолог. – Використовувати антисептик можна до 5 разів на добу – це максимум. Бажано, якщо є можливість, то просто помити руки водою з милом. Якщо ви на вулиці або в громадському місці, то бажано використовувати одноразові рукавички».

Якщо ж руки вже почали лущитися, тоді треба: придбати в аптеці крем для сухої шкіри рук, не використовувати антисептиків, мити руки, але не антибактеріальним милом і не в гарячій воді. А також зволожувати руки кремом або олією на ніч.

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