Експерти назвали продукти, які провокують депресію

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Деколи може впливати на настрій те, що ми з'їли

Відомо, що за гарний настрій відповідає гормон серотонін. Однак багато хто забуває, що 90% серотоніну виробляє кишечник. Таким чином настрій безпосередньо пов'язаний з травленням. Експерти розповіли, які продукти можуть спровокувати депресію, передає Cosmo.

Дієтичний газований напій

Аспартам - підсолоджувач, який використовується в дієтичних напоях замість цукру. Він містить амінокислоту феніліланін, яка гальмує вироблення серотоніну.

Мюслі

Пластівці і мюслі містять занадто багато цукру. Потрапляючи в шлунково-кишковий тракт, він викликає величезне вироблення серотоніну, і людина відчуває подібність ейфорії, проте трохи пізніше рівень цукру починає стрімко падати, а разом з ним - і гарний настрій.

Фастфуд

Гідрогенізовані олії, які містить весь фастфуд, порушують баланс омега-кислот в організмі, що призводить до стрімкого зниження вироблення серотоніну на тривалий період.

Солоні закуски

Горішки, соломка, кренделі, насіння - всі ці продукти містять глютамат натрію - підсилювач смаку. Останні дослідження доводять, що надлишок цієї речовини негативно позначається на балансі серотоніну.

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Відео: РБК-Україна