ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Експерти назвали продукти, які провокують депресію

Lite » Краса і здоров'я 20.11.2018 - 14:30
Експерти назвали продукти, які провокують депресію
Фото: (pixabay.com)

Деколи може впливати на настрій те, що ми з'їли

Відомо, що за гарний настрій відповідає гормон серотонін. Однак багато хто забуває, що 90% серотоніну виробляє кишечник. Таким чином настрій безпосередньо пов'язаний з травленням. Експерти розповіли, які продукти можуть спровокувати депресію, передає Cosmo.

Дієтичний газований напій

Аспартам - підсолоджувач, який використовується в дієтичних напоях замість цукру. Він містить амінокислоту феніліланін, яка гальмує вироблення серотоніну.

Мюслі

Пластівці і мюслі містять занадто багато цукру. Потрапляючи в шлунково-кишковий тракт, він викликає величезне вироблення серотоніну, і людина відчуває подібність ейфорії, проте трохи пізніше рівень цукру починає стрімко падати, а разом з ним - і гарний настрій.

Фастфуд

Гідрогенізовані олії, які містить весь фастфуд, порушують баланс омега-кислот в організмі, що призводить до стрімкого зниження вироблення серотоніну на тривалий період.

Солоні закуски

Горішки, соломка, кренделі, насіння - всі ці продукти містять глютамат натрію - підсилювач смаку. Останні дослідження доводять, що надлишок цієї речовини негативно позначається на балансі серотоніну.

Нагадаємо, що дієтолог розповіла, чому не можна виключати макарони з раціону.

Ми писали, що вчені з'ясували, чому людям подобається пити каву.

Раніше ми показували 5 способів, які допоможуть позбутися від жирових скупчень в області талії.

Відео: РБК-Україна

Новини України здоровая еда
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся