Эксперт назвала лучшие продукты для красоты кожи и волос

Добиться красивой и здоровой кожи и блестящих волос можно не только с помощью разнообразных бьюти процедур, а и изнутри. Для этого необходимо регулярно употреблять продукты, которые особенно полезны именно для этих частей нашего организма. Их список эксперт-трихолог Елена Яруткина, которая ранее рассказала, как питаться при хроническом стрессе, перечислила на своей странице в Instagram.

Итак, вот лучшие продукты для красоты волос и кожи:

Костный бульон

Невероятно ценный продукт. Что мы получим: коллаген (а его мы сильно недополучаем с современным питанием, из-за чего страдает кожа и волосы), аминокислоты, кальций, магний, калий, фосфор, цинк, железо, омега-3 и омега-6, бор, марганец, селен, витамины А, К2 и др. Как целый витамино-минеральный комплекс. Очень полезен и для кишечника, суставов, иммунитета и т.д.



Важно: покупайте кости только с органических ферм (есть спец.сайты, где можно заказать), иначе с бульоном вы съедите антибиотики, пестициды, гормоны роста и прочую химию! Варить настоящий бульон надо долго, не менее 8 часов (вплоть до 36 ч). Чем дольше варится бульон, тем он богаче по составу.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Кейл

Кейл - разновидность капусты, на вкус горький. Нам всем, избалованным западным типом питания, к его вкусу придется привыкать. Но он того стоит! Богатейший состав: все 9 незаменимых аминокислот, омега-3, флавоноиды, лютеин, глюкозинолаты, марганец, железо, калий, кальций, магний, медь, натрий, селен, фосфор, цинк, витамины А, К, С и др. Как вы поняли по составу, это еще и мощный антиоксидант. А значит, будет защищать кожу и волосы от оксидативного стресса.

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Жирная рыба, растительные масла

Самое ценное, что них есть - полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). ПНЖК (омега-3, омега-6) тормозят активность 5@-редуктазы, что нужно при АГА. Омегу-6, которую мы итак много получаем с нынешним провоспалительным питанием (по большей части из-за подсолнечного и пальмового масел) нужно обязательно уравновешивать омегой-3. Соотношение 4:1 (или даже 1:1). Иначе рискуем уйти в воспаление.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Омега-3 жирные кислоты содержатся в жирной рыбе, органическом мясе. Помимо снижения активности 5@-редуктазы, они обладают противоспалительным действием. А значит помогают гасить микровоспаление при АГА. Рыбу жирных сортов (сардина, лосось, сельдь, скумбрия) надо есть 2-3 раза в неделю. Если не получается - БАД с омега-3.

Шпинат



В составе шпината: много бета-каротина, витамина А, а также В9, С, Е, минеральные вещества: марганец, кальций, магний. В шпинате много железа, пусть и негемового (хуже усваивается, чем из животной пищи), поэтому вегетарианцам и веганам его надо включать в рацион для здоровья волос и кожи.



Листья шпината содержат много неперевариваемой клетчатки, которую мы недополучаем с современным питанием. В перезрелых листьях шпината избыток щавелевой кислоты, что может провоцировать образование камней в почках!



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Субпродукты

Западный тип питания вытеснил из рациона субпродукты, из-за чего мы недополучаем коллаген, эластин - строительные материалы для кожи (здоровая кожа=здоровые волосы). В печени, языке много полноценного гемового железа, даже больше, чем в мясе.



В субпродуктах содержится и холин, он участвует в выработке ацетилхолина - проводника нервного импульса. Хотите шустрые мозги и хорошую память - налегайте на мозги, сердце, печень, почки, язык. Осталось придумать, как заставить себя это есть.

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Бобовые

Источник белка, цинка и биотина. Эти нутриенты нужны для профилактики выпадения и хрупкости волос, а также для хорошего роста. В бобовых есть и холин, кто не любит субпродукты - вот вам альтернатива)

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Для вегетарианцев и веганов бобовые - источник негемового железа. Рекомендуется каждую неделю съедать не менее 3 чашек фасоли, чечевицы и др. бобовых.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Авокадо

Мякоть авокадо содержит карнитин, холин, магний, калий, кальций, медь, марганец, железо, фосфор, натрий, витамины А, С, Д, Е, К, группу В. Особую ценность представляет почти весь набор незаменимых жирных кислот!



Авокадо не только продукт для красоты кожи и волос. Исследования показывают снижение ЛПНП ("плохого" холестерина), нормализация уровня глюкозы, улучшение работы ЖКТ, снижение воспаления в организме. Поэтому плоды авокадо надо обязательно добавлять в рацион при проблемах с сосудами, сердцем, ИР и сахарном диабете, суставных синдромах.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Ольга Усенко назвала продукты, которые помогут сдвинуть вес с мертвой точки, если стрелка весов предательски остановилась на одной цифре.