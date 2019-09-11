Експерт назвала кращі продукти для краси шкіри і волосся

Домогтися красивої і здорової шкіри і блискучого волосся можна не тільки з допомогою різноманітних б'юті процедур, а і зсередини. Для цього необхідно регулярно вживати продукти, які особливо корисні саме для цих частин нашого організму. Їх список експерт-трихолог Олена Яруткина, яка раніше розповіла, як харчуватися при хронічному стресі, перерахувала на своїй сторінці в Instagram.

Отже, ось кращі продукти для краси волосся і шкіри:

Кістковий бульйон

Неймовірно цінний продукт. Що ми отримаємо: колаген (а його ми сильно недоотримуємо з сучасним харчуванням, через що страждає шкіра і волосся), амінокислоти, кальцій, магній, калій, фосфор, цинк, залізо, омега-3 і омега-6, бор, марганець, селен, вітаміни А, К2 та ін. Як цілий вітаміно-мінеральний комплекс. Дуже корисний для кишечника, суглобів, імунітету тощо.



Важливо: купуйте кістки тільки з органічних ферм (є спец.сайти, де можна замовити), інакше з бульйоном ви з'їсте антибіотики, пестициди, гормони росту та іншу хімію! Варити справжній бульйон треба довго, не менше 8 годин (аж до 36 год). Чим довше вариться бульйон, тим він багатший за складом.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Кейл

Кейл - різновид капусти, на смак гіркий. Нам усім, розпещеним західним типом харчування, до його смаку доведеться звикати. Але він того вартий! Найбагатший склад: всі 9 незамінних амінокислот, омега-3, флавоноїди, лютеїн, глюкозинолати, марганець, залізо, калій, кальцій, магній, мідь, натрій, селен, фосфор, цинк, вітаміни А, К, С і ін. Як ви зрозуміли за складом, це ще й потужний антиоксидант. А значить, буде захищати шкіру і волосся від оксидативного стресу.

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Жирна риба, рослинні олії

Найцінніше, що у них є - поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК). ПНЖК (омега-3, омега-6) гальмують активність 5@-редуктази, що потрібно при АГА. Омега-6, яку ми так багато отримуємо з нинішнім прозапальним харчуванням (здебільшого через соняшникову та пальмову олії) потрібно обов'язково врівноважувати омегою-3. Співвідношення 4:1 (або навіть 1:1). Інакше ризикуємо піти в запалення.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Омега-3 жирні кислоти містяться в жирній рибі, органічному м'ясі. Крім зниження активності 5@-редуктази, вони володіють протизапальною дією. А значить допомагають гасити микровоспаление при АГА. Рибу жирних сортів (сардина, лосось, оселедець, скумбрія) треба їсти 2-3 рази в тиждень. Якщо не виходить - БАД з омега-3.

Шпинат



У складі шпинату: багато бета-каротину, вітаміну А, а також В9, С, Е, мінеральні речовини: марганець, кальцій, магній. У шпинаті багато заліза, нехай і негемового (гірше засвоюється, ніж з тваринної їжі), тому вегетаріанцям і веганам його треба включати в раціон для здоров'я волосся і шкіри.



Листя шпинату містять багато неперетравлюваною клітковини, яку ми недоотримуємо з сучасним харчуванням. У перестиглому листі шпинату надлишок щавлевої кислоти, що може провокувати утворення каменів у нирках!



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Субпродукти

Західний тип харчування витіснив з раціону субпродукти, через що ми недоотримуємо колаген, еластин - будівельні матеріали для шкіри (здорова шкіра=здорові волосся). У печінці, мовою багато повноцінного гемового заліза, навіть більше, ніж у м'ясі.



У субпродуктах міститься і холін, він бере участь у виробленні ацетилхоліну - провідника нервового імпульсу. Хочете спритні мізки і хорошу пам'ять - налягайте на мізки, серце, печінка, нирки, язик. Залишилося придумати, як примусити себе це є.

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Бобові

Джерело білка, цинку і біотину. Ці нутрієнти потрібні для профілактики випадіння та ламкості волосся, а також для гарного росту. У бобових є і холін, хто не любить субпродукти - ось вам альтернатива)

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Для вегетаріанців і веганів бобові - джерело негемового заліза. Рекомендується щотижня з'їдати не менше 3 чашок квасолі, сочевиці та інших бобових.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Авокадо

М'якоть авокадо містить карнітин, холін, магній, калій, кальцій, мідь, марганець, залізо, фосфор, натрій, вітаміни А, С, Д, Е, К, групи В. Особливу цінність представляє майже весь набір незамінних жирних кислот!



Авокадо не тільки продукт для краси шкіри і волосся. Дослідження показують зниження ЛПНЩ ("поганого" холестерину), нормалізацію рівня глюкози, поліпшення роботи ШЛУНКОВО-кишкового тракту, зниження запалення в організмі. Тому плоди авокадо треба обов'язково додавати в раціон при проблемах з судинами, серцем, ІР і цукровому діабеті, суглобових синдромах.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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