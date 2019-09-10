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Как питаться при хроническом стрессе: эксперт назвала основные правила

Lite » Еда 10.09.2019 - 15:58
Как питаться при хроническом стрессе: эксперт назвала основные правила
Иллюстративное фото (pexels.com)

Кроме продуктов, важна также обстановка, в которой вы едите

Если вы осознаете, что постоянно находитесь в стрессе и переживаете, помочь исправить ситуацию может правильное питание. Основными правилами, как и чем следует питаться, поделилась эксперт-трихолог Елена Яруткина на своей странице в Instagram. К слову, ранее диетолог Наталья Кошкина рассказала, как бороться с эмоциональным перееданием.

Общие правила питания при стрессе:

  • Обязательный завтрак! И лучше сразу после сна! Чтобы дать глюкозу в кровь
  • Дробное питание в 1 половине дня, если нет инсулинорезистентности (ИР)
  • В рационе должно быть нормальное количество белка и правильные жиры, сложные углеводы. Лучше все в один прием пищи

Как питаться при хроническом стрессе: эксперт назвала основные правила

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Не надо сокращать калорийность рациона, если нет избытка веса. Худые и так быстрее всех сгорают от стресса. Если мало "топлива", кортизол начнет разрушать мышцы.

Как питаться при хроническом стрессе: эксперт назвала основные правила

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ограничить или убрать:

  • Алкоголь
  • Все напитки с кофеином (кофе, чай, энерготоники) и все газированные напитки

Как питаться при хроническом стрессе: эксперт назвала основные правила

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Ограничить калий: телятина, бобы, фасоль, бананы, инжир, курага
  • Убрать простые углеводы! То есть все сладкое. Фрукты ограничить (лучший фрукт - это овощ) или употреблять с низким гликемическим индексом (ГИ). В интернете есть таблицы по ГИ.

Как питаться при хроническом стрессе: эксперт назвала основные правила

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Всю вредную пищу: жареное, гриль, фастфуд и т.д. Организм и без того в стрессе, не добавляйте ещё и провоспалительных продуктов

Нужно употреблять:

1. Правильные жиры:

  • Омега-3 - уменьшают влияние психического стресса на организм + противовоспалительный эффект. Источники омеги-3: сардина, сельдь, скумбрия, палтус, дикие лосось и мясо

Как питаться при хроническом стрессе: эксперт назвала основные правила

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Масло амаранта 1 ч. ложка/сут
  • Кокосовое масло первого отжима
  • Орехи
  • Авокадо и др. полезные жиры

Как питаться при хроническом стрессе: эксперт назвала основные правила
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Сложные углеводы: овощи (лучше с низким ГИ), зелень, крупы


3. Обогащать рацион натрием: сельдь, оливки маринованные, сыр, квашеная капуста, консервы овощные (лучше домашние, разумеется), креветки.

Как питаться при хроническом стрессе: эксперт назвала основные правила
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Важно и как вы будете есть! Если в спешке, параллельно отвлекаясь на телефон и дела, то такой приём пищи лишь добавит нервного напряжения. Ешьте в комфортной обстановке. Особенно это касается завтрака, когда организм и без того напряжен из-за пробуждения. Лучше встать на 20 мин раньше и спокойно поесть, чем судорожно глотать даже самую полезную пищу.

Напомним, эксперт по похудению Катя Медушкина рассказала, как побороть заложенные с детства привычки в сфере питанию.

Также диетолог Ольга Усенко назвала продукты, которые помогут сдвинуть вес с мертвой точки, если стрелка весов предательски остановилась на одной цифре.

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