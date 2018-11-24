Экономно и эффективно: как правильно избавиться от гриппа

Иллюстративное фото (pixabay.com/ThorstenF)

Не все известные доступные способы лечения ОРВИ и гриппа безопасны

В Украине с похолоданием начался сезон массовых простудных заболеваний и гриппа. Хотя медики и утверждают, что эпидемиологический порог еще не превышен, однако многие украинцы уже столкнулись с неприятными сезонными заболеваниями. Сайт "Depo Одесса" подготовил подборку советов, которые помогут правильно лечиться при простуде, ОРВИ или гриппе.

Никакого самолечения.

Медицинские специалисты всегда подчеркивают, что при любых болезненных симптомах какого-либо заболевания нужно сразу бежать в больницу. Это грамотный совет, к которому точно стоит прислушаться, особенно, когда речь идет о детях. Очень хорошо, если повезет и можно будет победить болезнь дома, тем не менее, не редки случаи, когда самолечение заканчивается плачевно и приводит к тяжелым последствиям. Иногда случается, что попадается некомпетентный врач, но не стоит бросать камни во всех медиков. В случае, если доктор неправильно поставил диагноз или назначил неадекватное и неэффективное лечение стоит немедленно найти другого врача.

Долой гору лекарств.

Часто медработники настойчиво рекомендуют не использовать горы медикаментов при лечении ОРВИ и гриппа у детей и взрослых, к тому же, эффективность некоторых из них оказалась сомнительной и ничтожной. Также Минздрав не советует использовать тепловые процедуры, фитотерапию, витамины, интерфероны, гомеопатические препараты, антибиотики для профилактики. Все это может не только не дать положительного эффекта при лечении, но и привести к опасным последствиям.

Фото: Коллаж РБК-Украина

Опираясь на современные доказательные клинические руководства, протоколы и рекомендации Минздрав настаивает обратить внимание, что антибиотики, противовирусные препараты (кроме осельтамивира и занамивира по показаниям),"иммуномодуляторы" и интерфероны не рекомендованы для симптоматического лечения неосложненных ОРЗ у детей. Эффективность витаминов, антигистаминных и растительных препаратов не доказана, а "сиропы от кашля" могут быть вредными для детей до 4 лет.

"Комбинированные лекарства от простуды", которые облегчают симптомы у взрослых, являются запрещенными для детей младшего возраста", - написано в рекомендации министерства.

Не обошла стороной простуду и Уляна Супрун. Чиновница, например, высказалась относительно лечения и применением для профилактики заболеваний лука и чеснока.

"Способов использовать лук, а иногда и чеснок, существует очень много - их подвешивают в помещениях или нарезают и расставляют по углам. Кроме того, многие прибегают к приготовлению капель для носа или просто ест их целыми. Все эти способы не имеют под собой надлежащего научного обоснования. И такое использование лука не принесет желаемого эффекта защиты. Очень вероятно, что от потребления луковицы могут начаться изжога или дискомфорт в желудке. То же самое будет происходить и в слизистой носа - сильное раздражение одновременно увеличение выделений. В частности, дети очень чувствительны к запаху лука ", - сообщила руководитель МОЗ.

Несколько мифов относительно лечения ОРВИ и гриппа развенчала и пресс-служба министерства. Медики обращают внимание на то, что не стоит использовать горчичники и насыпать сухую горчицу в носки при повышенной температуре, это может привести к чрезмерному повышению и без того немалой температуры. А еще не нужно пить спиртное во время болезни, а также лечить простуду, намазывая больного жиром медведя или барсука, считают врачи.

Еще одну антирекомендацию получил такой популярный метод, как ингаляции горячим паром вареной картошки. С одной стороны, такие действия никакого полезного эффекта не имеют, а с другой, наоборот, могут вызвать бронхоспазм у детей.

Дешевые или дорогие лекарства.

Сейчас в аптеках предлагают кучу различных лекарств. Конечно, человек, не имеющий медицинского образования, не знает, в которых дорогих лекарств дешевые аналоги. Однако об этом можно поинтересоваться у семейного врача или педиатра.

Как сообщалось ранее, надвно в Украине зафиксировали первый подтвержденный случай заболевания гриппом.

Также мы писали о том, что в связи с тем, что в Украине начался сезон простудных заболеваний, доктора обращаются с просьбами не заниматься самолечением и не назначать самостоятельно себе медикаменты для лечения, на первый взгляд, безобидной простуды и даже от насморка.

Видео: РБК-Украина