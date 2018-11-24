Економно і ефективно: як правильно позбутися від грипу

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Не всі відомі доступні способи лікування ГРВІ та грипу безпечні

В Україні з похолоданням розпочався сезон масових простудних захворювань і грипу. Хоча медики і стверджують, що епідеміологічний поріг ще не перевищено, проте багато українців вже зіткнулися з неприємними сезонними захворюваннями. Сайт "Depo Одеса" підготував добірку порад, які допоможуть правильно лікуватися при застуді, ГРВІ або грипi.

Ніякого самолікування.

Медичні фахівці завжди підкреслюють, що при будь-яких хворобливих симптомах будь-якого захворювання потрібно відразу бігти в лікарню. Це грамотна рада, до якої варто прислухатися, особливо, коли мова йде про дітей. Дуже добре, якщо пощастить і можна буде перемогти хворобу вдома, тим не менш, не рідкісні випадки, коли самолікування закінчується плачевно і призводить до тяжких наслідків. Іноді трапляється, що попадається некомпетентний лікар, але не варто кидати камені у всіх медиків. У випадку, якщо лікар неправильно поставив діагноз або призначив неадекватне і неефективне лікування варто негайно знайти іншого лікаря.

Геть гору ліків.

Часто медпрацівники наполегливо рекомендують не використовувати гори медикаментів при лікуванні ГРВІ та грипу у дітей і дорослих, до того ж, ефективність деяких з них виявилася сумнівною і нікчемним. Також Моз не радить використовувати теплові процедури, фітотерапію, вітаміни, інтерферони, гомеопатичні препарати, антибіотики для профілактики. Все це може не лише не дати позитивного ефекту при лікуванні, але і призвести до небезпечних наслідків.

Фото: Колаж РБК-Україна

Спираючись на сучасні доказові клінічні керівництва, протоколи та рекомендації МОЗ наполягає звернути увагу, що антибіотики, противірусні препарати (крім осельтамівіру та занамівіру за показаннями),"імуномодулятори" і інтерферони не рекомендовані для симптоматичного лікування неускладнених ГРВІ у дітей Ефективність вітамінів, антигістамінних та рослинних препаратів не доведена, а "сиропи від кашлю можуть бути шкідливими для дітей до 4 років.

"Комбіновані ліки від застуди", які полегшують симптоми у дорослих, є забороненими для дітей молодшого віку", - написано в рекомендації міністерства.

Не обійшла стороною застуду і Уляна Супрун. Чиновниця, наприклад, висловилася щодо лікування та застосуванням для профілактики захворювань цибулі і часнику.

"Способів використовувати лук, а іноді і часник, існує дуже багато - їх підвішують в приміщеннях або нарізають і розставляють по кутках. Крім того, багато хто вдається до приготування крапель для носа або просто їсть їх цілими. Всі ці способи не мають під собою належного наукового обґрунтування. І таке використання цибулі не принесе бажаного ефекту захисту. Дуже ймовірно, що від споживання цибулини можуть початися печія, дискомфорт у шлунку. Те ж саме буде відбуватися і в слизовій носа - сильне подразнення одночасно збільшення виділень. Зокрема, діти дуже чутливі до запаху цибулі ", - повідомила керівник МОЗ.

Кілька міфів щодо лікування ГРВІ та грипу розвінчала та прес-служба міністерства. Медики звертають увагу на те, що не варто використовувати гірчичники і насипати суху гірчицю в шкарпетки при підвищеній температурі, це може призвести до надмірного підвищення і без того чималої температури. А ще не потрібно пити спиртне під час хвороби, а також лікувати застуду, намазуючи хворого жиром ведмедя або борсука, вважають лікарі.

Ще одну антирекомендацию отримав такий популярний метод, як інгаляції гарячим пором вареної картоплі. З одного боку, такі дії ніякого корисного ефекту не мають, а з іншого, навпаки, можуть викликати бронхоспазм у дітей.

Дешеві чи дорогі ліки.

Зараз в аптеках пропонують купу різних ліків. Звичайно, людина, яка не має медичної освіти, не знає, в яких дешеві аналоги дорогих ліків. Однак про це можна поцікавитися у сімейного лікаря або педіатра.

Як повідомлялося раніше, надвно в Україні зафіксували перший підтверджений випадок захворювання на грип.

Також ми писали про те, що у зв'язку з тим, що в Україні розпочався сезон простудних захворювань, доктора звертаються з проханнями не займатися самолікуванням та не призначати собі самостійно медикаменти для лікування, на перший погляд, простій застуди і навіть від нежитю.

Відео: РБК-Україна