Еда, приготовленная на пару: диетолог рассказала о преимуществах

Продукты на пару сохраняют максимальное количество витаминов
Популярный диетолог Светлана Фус утверждает, что еда, приготовленная на пару, не только вкусна, но и полезна. Она сохраняет натуральный цвет и вкус продуктов без потери витаминов и микроэлементов, а мясо, рыба и овощи не теряют влагу и получаются сочными. Также такие блюда считаются низкокалорийными, так как они не готовятся в масле. О пользе продуктов, приготовленных на пару, рассказала диетолог Светлана Фус в Instagram.
По словам диетолога, приготовление еды на пару сохраняет в овощах максимальное количество витаминов. Например, капуста брокколи, приготовленная в пароварке, содержит на 50% больше витамина С, чем вареная.
Обработка продуктов паром позволяет сохранить большую часть минеральных компонентов. "Например, при обычной варке, в воду переходит 20 - 25%, а при приготовлении на пару 1 - 3% минеральных веществ", - пишет диетолог.
Скриншот комментариев: (instagram.com/dietolog.fus)
Один из пользователей, усомнившись, поспешил поинтересоваться, насколько это съедобно. Диетолог отреагировала на вопрос и поспешила уверить, что еда на пару достаточно вкусная:
Скриншот комментариев: (instagram.com/dietolog.fus)
Напомним, что диетолог рассказала, почему нельзя исключать макароны из рациона.
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Видео: РБК-Украина