Їжа, приготована на пару: дієтолог розповіла про переваги

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Продукти на пару зберігають максимальну кількість вітамінів

Популярний дієтолог Світлана Фус стверджує, що їжа, приготована на пару, не тільки смачна, але й корисна. Вона зберігає натуральний смак і колір продуктів без втрати вітамінів і мікроелементів, а м'ясо, риба та овочі не втрачають вологу і виходять соковитими. Також такі страви вважаються низькокалорійними, так як вони не готуються в маслі. Про користь продуктів, приготованих на пару, розповіла дієтолог Світлана Фус у Instagram.

За словами дієтолога, приготування їжі на пару зберігає в овочах максимальну кількість вітамінів. Наприклад, капуста брокколі, приготована в пароварці, містить на 50% більше вітаміну С, ніж варена.

Обробка продуктів парою дозволяє зберегти більшу частину мінеральних компонентів. "Наприклад, при звичайному варінні у воду переходить 20 - 25%, а при приготуванні на пару 1 - 3% мінеральних речовин", - пише дієтолог.

Скріншот коментарів: (instagram.com/dietolog.fus)

Один з користувачів, засумнівавшись, поспішив поцікавитися, наскільки це їстівна їжа. Дієтолог відреагувала на питання і поспішила запевнити, що страви на пару досить смачні:

Скріншот коментарів: (instagram.com/dietolog.fus)

Нагадаємо, що дієтолог розповіла, чому не можна виключати макарони з раціону.

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Відео: РБК-Україна