Двенадцать привычек стройности и красоты: чек-лист преображения на год

Новый год — это шанс поставить перед собой новые амбициозные цели, самосовершенствоваться, стать лучше и счастливее. Когда праздничное застолье отгремело, стоит подумать о планах на ближайший год, ведь это отличный способ воплотить мечты в реальность. Нутрициолог Елена Кален, которая ранее дала рекомендации, как избежать обжорства во время праздников,поделилась в Instagram список из двенадцати привычек красоты и стройности, которые можно выработать за календарный год.

Эксперт предлагает уделить внимание трем сферам жизни: телу, сердцу и душе. Елена призывает в новом году каждый месяц добавлять по 1 привычке.



ЯНВАРЬ: ежедневно после пробуждения выпивайте стакан воды.



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ФЕВРАЛЬ: каждый день исполняйте 1-2 свои желания, не связанных с едой — делайте новые прически, наряжайтесь, сходите в театр.

МАРТ: во время трапезы красиво сервируйте стол, ешьте не спеша. Это добавит положительные эмоции к приему пищи.

АПРЕЛЬ: выполняйте любую физическую активность каждый день — игры на свежем воздухе, велопрогулки, игры с детьми и т.д. Физическая активность способствует профилактике заболеваний, поднимает настроение, дарит заряд бодрости и позитива.

МАЙ: каждый день посвящайте время красоте и уходу — маски, ванны, маникюр, любите себя. Умение баловать себя повысит вашу чувствительность и чувственность, вы научитесь слушать себя и свои ощущения, это улучшит настроение и удовлетворенность от жизни.



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ИЮНЬ: минимум 1 раз в день подойдите к зеркалу, сосредоточьтесь на своем отражении, скажите: "Я люблю тебя, (имя)".

ИЮЛЬ: совершайте прогулки не менее 15 минут в день. Эмоциональный спад, застой, отсутствие новых идей, стресс — прогулки избавят от этих неприятностей, улучшат сон, добавят новых впечатлений.

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АВГУСТ: каждый день отмечайте, что хорошее с вами произошло, даже если это просто комплимент. Когда мы не жалеем времени и сил на то, чтобы уделить внимание приятному событию, силы и энергия возвращаются нам вдвойне.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

СЕНТЯБРЬ: в конце дня похвалите себя за любые 3 достижения, даже самые скромные. Вы приложили усилия и получили результат. Это помогает чувствовать себя уверенно в любой ситуации, понять, что вы сами отвечаете за свою жизнь и свои достижения.

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ОКТЯБРЬ: начинайте каждое утро с зарядки. Активность утром улучшает кровообращение. Это влияет на внешний вид и даже на работоспособность, ведь кровь активнее циркулирует в мозге. Также зарядка улучшает концентрацию внимания и ускоряет мыслительные процессы.

НОЯБРЬ: каждый день делайте минимум 1 доброе дело для своих близких. Это поможет укрепить и сблизить отношения с окружающими. Кроме того, добро будет возвращаться бумерангом. Впускайте добро в свою жизнь, также как вы впускаете солнечный свет в свою комнату.

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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

ДЕКАБРЬ: каждый день записывайте, что удалось достичь в уходящем году и что планируете сделать в предстоящем. Если не анализировать предыдущий период и свой прогресс, вы будете раз за разом повторять ошибки или не замечать очевидных проблем. Не забывайте о своих успехах и смело планируйте будущее. Это гораздо быстрее продвинет вас в достижении поставленных целей.

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