Всего два шага: как повторить трендовый макияж 2022 в кукольном стиле

Куклы Братц появились еще в 2001 году, но в 2021 они триумфально вернулись. Дизайнеры стали использовать элементы их стиля в своих коллекциях, а визажисты – создавать на примере кукол очаровательные макияжи.

Если вы все еще в поиске для мейк-апа в эту ночь, срочно берите на заметку. Повторить такой визаж можно всего в два шага.

Главный акцент нужно делать на глаза. "Кукольный" макияж получится сделать с помощью длинных стрелок, вытянутых к вискам, а также к внутреннему уголку глаза. Также не забудьте использовать накладные ресницы, которые сделают взгляд "лисьим".

Вторая отличительная особенность такого макияжа – пухлые губы. Прорисуйте контур, выходя за естественную линию, а после нанесите помаду нюдового оттенка.

Также не забудьте про стробинг, которому нас научила еще Ким Кардашьян. Он поможет "сузить" нос и сделать скулы более выпуклыми. Для примера ориентируйтесь на эти работы мастеров.