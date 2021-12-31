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Всього два кроки: як повторити трендовий макіяж 2022 в ляльковому стилі

Автор: Ольга Турчанікова

Лялька Барбі свого часу стала справжньою зіркою, змусивши мільйони дівчаток по всьому світу орієнтуватися на її зовнішність. Але сучасний світ диктує свої правила, і їй на зміну прийшла лялька Bratz, якій чужі правила і умовності.

Її знакові риси: більш "людські" пропорції фігури, свобода у вираженні себе за допомогою одягу, а ще – виразний макіяж, який в році, що минає, став справжнім трендом.

Ляльки Братц з'явилися ще в 2001 році, але в 2021 вони тріумфально повернулися. Дизайнери стали використовувати елементи їх стилю в своїх колекціях, а візажисти – створювати на прикладі ляльок чарівні макіяжі.

Якщо ви все ще в пошуку для мейк-апу в цю ніч, терміново беріть на замітку. Повторити такий візаж можна всього в два кроки.

Головний акцент потрібно робити на очі. "Ляльковий" макіяж вийде зробити за допомогою довгих стрілок, витягнутих до скронь, а також до внутрішнього куточка ока. Також не забудьте про накладні вії, які зроблять погляд "лисячим".

Друга відмінна риса такого макіяжу – пухкі губи. Прорисуйте контур, виходячи за природну лінію, а після нанесіть помаду нюдового відтінку.

Також не забудьте про стробінг, якому нас навчила ще Кім Кардашьян. Він допоможе "звузити" ніс і зробити вилиці більш опуклими. Для прикладу орієнтуйтеся на роботи майстрів.

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