Всього два кроки: як повторити трендовий макіяж 2022 в ляльковому стилі

Ляльки Братц з'явилися ще в 2001 році, але в 2021 вони тріумфально повернулися. Дизайнери стали використовувати елементи їх стилю в своїх колекціях, а візажисти – створювати на прикладі ляльок чарівні макіяжі.

Якщо ви все ще в пошуку для мейк-апу в цю ніч, терміново беріть на замітку. Повторити такий візаж можна всього в два кроки.

Головний акцент потрібно робити на очі. "Ляльковий" макіяж вийде зробити за допомогою довгих стрілок, витягнутих до скронь, а також до внутрішнього куточка ока. Також не забудьте про накладні вії, які зроблять погляд "лисячим".

Друга відмінна риса такого макіяжу – пухкі губи. Прорисуйте контур, виходячи за природну лінію, а після нанесіть помаду нюдового відтінку.

Також не забудьте про стробінг, якому нас навчила ще Кім Кардашьян. Він допоможе "звузити" ніс і зробити вилиці більш опуклими. Для прикладу орієнтуйтеся на роботи майстрів.