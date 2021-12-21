Удивила всех: самые смелые и неожиданные образы Кейт Миддлтон за 2021 год

2021 год стал годом возрождения светских событий после нагрянувшего карантина. А потому все фешн-амбиции и желание показать себя во всей красе знаменитости по полной реализовали на красных ковровых дорожках.

Предлагаем вспомнить самые яркие образы герцогини , которые она продемонстрировала в уходящем году.

Даже Кейт Миддлтон , которая известна своим консервативным и вполне предсказуемым стилем, решилась на смелые эксперименты.

В сентябре герцогиня Кембриджская отправилась на мировую премьеру "Не время умирать". Для такого случая Кейт выбрала золотистое платье Jenny Packham, в котором выглядела не хуже голливудских звезд или же просто, как девушка Джеймса Бонда.

Кейт Миддлтон на премьере (instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Королевское турне по Шотландии стало важным событием этого года, и Кейт подобрала для поездки много нарядов.

В один из дней она надела длинный двубортный пиджак от Zara с юбкой со складками от британского бренда Hope в духе принцессы Дианы из 80-х. И выглядела в своем няряде оттенка индиго бесподобно.

Кейт Миддлтон не боится ярких оттенков (instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Герцогиня может давать мастер-классы, как выглядеть современно и при этом по-королевски сдержанно.

Во время октябрьской кампании "Принимая меры против зависимости" она надела красный гольф и плиссированную юбку, которые удачно дополнила туфлями на шпильках.

Кейт Миддлтон не боится ярких оттенков (instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

На открытии выставки Generations: Portraits of the Holocaust ("Поколения: портреты холокоста") в Имперском военном музее Кейт Миддлтон показала, как любит сочетать уже ставшие любимыми вещи. А еще - подчеркивать свою стройную фигуру.

Блуза в морском стиле Alexander McQueen, брюки с высокой посадкой от Catherine Walker и пальто Hobbs вместе создали гармоничный и необычный образ, в котором выглядела, как героиня стритстайл-хроники.

Кейт Миддлтон любит подчеркивать фигуру (фото: Getty Images)

Кукольный и нежно-розовый, фуксия и другие оттенки этого жизнерадостного цвета Кейт носила круглый год. Как напоминание, что жизнь прекрасна и не стоит ждать особого случая радовать себя и людей вокруг.

В ноябре во время визита в школу Nower Hill High School в Лондоне Миддлтон надела малиновый гольф и такого же тона пальто от Hobbs, которые в который раз сделали ее героиней модных порталов.

Кейт Миддлтон в школе (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)