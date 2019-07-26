ru
ua

Два в одном: супермаска для блеска волос и сияния кожи


Бьюти-блогер поделилась рецептом простой и эффективной маски

Популярный бьюти-блогер Ирина Шарк регулярно делится с подписчиками своего Instagram всевозможными секретами красоты и эффективными рецептами. На этот раз она рассказала, как приготовить простую маску "два в одном", которая укрепит волосы и придаст им блеск, а также улучшит кожу лица. 

Все ингредиенты можно легко найти практически на любой кухне. 

Рецепт:

  • пучок шпината 
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л.меда (по желанию и если нет аллергии)
  • 1 ст.л.сметаны

Все взбить в блендере, нанести на корни волос и по всей длине. А также можно на лицо. Дать высохнуть и затем все смыть.⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
 

Что делает эта маска:

  • Придает сияние волосам⠀
  • увлажняет, полноценно питает волос
  • борется с сухостью и жирностью
  • а для лица это просто шикарная кладезь полезности. Шпинат разглаживает кожу, снимает раздражение, воспаление, отбеливает кожу. 

 Видео: (instagram.com/irina.shark)⠀

Напомним, диетолог Катерина Кабашная назвала топ-5 секретов для легкого похудения.

Также диетолог – нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, на какие продукты стоит налегать, чтобы стать хозяйкой завидных локонов.

Попа как у Ким: Тина Кароль соблазнила сеть роскошным "видом сзади" Три красавицы: Ольга Сумская снялась в яркой фотосессии со взрослыми дочерьми
Читать все новости