Два в одному: супермаска для блиску волося і сяйва шкіри

Популярний б'юті-блогер Ірина Шарк регулярно ділиться з читачами свого Instagram всілякими секретами краси і ефективними рецептами. На цей раз вона розповіла, як приготувати просту маску "два в одному", яка зміцнить волосся і додасть їм блиск, а також поліпшить шкіру обличчя.

Всі інгредієнти можна легко знайти практично на будь-якій кухні.

Рецепт:

пучок шпинату

1 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. меду (за бажанням і якщо немає алергії)

1 ст. л. сметани

Все збити в блендері, нанести на корені волосся і по всій довжині. А також можна на обличчя. Дати висохнути і потім все змити.⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Що робить ця маска:

Надає блиск волоссю⠀

зволожує, повноцінно живить волосся

бореться з сухістю і жирністю

а для обличчя це просто шикарне джерело корисності. Шпинат розгладжує шкіру, знімає подразнення, запалення, відбілює шкіру.

Відео: (instagram.com/irina.shark)⠀

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