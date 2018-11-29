Диетологи рассказали, почему в стрессе мы едим сладкое и как с этим бороться

Фото: (pxhere.com)

"Заедание стресса" имеет простое биологическое объяснение

Подсознательное "заедание стресса" легко объясняется: когда чего-то боишься или переживаешь, мозг фокусируется на моментальной награде (вкусная еда), забывая о долгосрочной цели (снижение веса). К тому же гормон стресса посылает сигналы о том, что ты хочешь есть, даже если ты вовсе не голодна. О том, как избавиться от вредной привычки рассказал диетолог, передает российское СМИ.

В стрессовых ситуациях лучше всего на благоприятное настроение действуют сладости, но их эффект недолог. Лучше становится лишь на короткое время, потом все возвращается в исходное состояние.

Фото: (pxhere.com)

Специалисты считают, что прервать цикл заедания стресса можно, если дать себе отчет в том, что ты ешь из-за стресса, а не из-за голода. Затем подумай, каков источник твоего стресса и что с ним можно сделать. Придумай себе ритуал для успокоения, отличный от потребления лишних калорий: посидеть в тишине пять минут, прогуляться после работы, сходить в кино.

Кому-то помогает записывать или зарисовывать свои чувства, чтобы выпустить пар, а не заедать его вредными продуктами. Главное найти занятие, на которое захочется отвлечься.

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Видео: (video.rbc.ua)