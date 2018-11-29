Дієтологи розповіли, чому в стресі ми їмо солодке і як з цим боротися

Фото: (pxhere.com)

"Заїдання стресу" має просте біологічне пояснення

Підсвідоме "заїдання стресу" легко пояснюється: коли чогось боїшся чи переживаєш, мозок фокусується на моментальній нагороді (смачна їжа), забуваючи про довгострокову ціль (зниження ваги). До того ж гормон стресу посилає сигнали про те, що ти хочеш їсти, навіть якщо ти зовсім не голодна. Про те, як позбутися шкідливої звички розповів дієтолог, передає російське ЗМІ.

В стресових ситуаціях краще всього на сприятливий настрій діють солодощі, але їх ефект недовгий. Краще стає лише на короткий час, потім все повертається в початковий стан.

Фото: (pxhere.com)

Фахівці вважають, що перервати цикл заїдання стресу можна, якщо дати собі звіт в тому, що ти їси через стрес, а не через голод. Потім подумай, яке джерело твого стресу і що з ним можна зробити. Придумай собі ритуал для заспокоєння, відмінний від споживання зайвих калорій: посидіти в тиші п'ять хвилин, прогулятися після роботи, сходити в кіно.

Комусь допомагає записувати або замальовувати свої почуття, щоб випустити пар, а не заїдати його шкідливими продуктами. Головне знайти заняття, на яке захочеться відволіктися.

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Відео: (video.rbc.ua)