Диетологи рассказали, в какое время лучше всего завтракать

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Завтракать нужно в течение нескольких часов после пробуждения

Завтрак считается самым важным приемом пищи. И диетологи утверждают, что время необходимо учитывать так же точно, как и то, какие продукты вы будете потреблять. Об этом сообщают эксперты, передают российские СМИ.

Точное время так же важно, как и то, что именно ты съешь. Диетологи считают, что завтракать нужно в течение двух часов после пробуждения, так как это позволяет наладить пищеварение и стабилизировать уровень сахара в крови.

К слову, пропуск завтрака повышает риск развития диабета второго типа, дестабилизирует уровень сахара и замедляет метаболизм. Не нужно устраивать полноценный завтрак из пяти блюд. Главное, выпить стакан воды на голодный желудок и съесть что-нибудь легкое (йогурт, яйцо, фрукт). Постепенно организм привыкнет есть по утрам, и это войдет в привычку.

Стоит ли позавтракать перед тренировкой - вопрос индивидуальный. Организм может по‑разному реагировать на спорт после еды. И если ты съешь бутерброд, а потом почувствуешь себя плохо, лучше тренироваться на голодный желудок. А если хочется поесть и потом заняться спортом - позавтракай сложными углеводами. Вообще, завтракать в этом случае стоит примерно за час до или через час после спорта.

Напомним, диетолог рассказала, от какого пищевого продукта стоит избавиться как можно скорее. По словам диетолога, сахар в рационе взрослого человека не должен превышать более 50 г в день. Более того, ВОЗ рекомендует для дополнительной пользы здоровью сократить порции сахара - до 25 г.

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Видео: РБК-Украина