Дієтологи розповіли, в який час найкраще снідати

Фото: (pixabay.com)

Снідати потрібно протягом декількох годин після пробудження

Сніданок вважається найважливішим прийомом їжі. І дієтологи стверджують, що час необхідно враховувати так само точно, як і те, які продукти ви будете споживати. Про це повідомляють експерти, передають російські ЗМІ.

Точний час так само важливий, як і те, що саме ти з'їси. Дієтологи вважають, що снідати потрібно протягом двох годин після пробудження, так як це дозволяє налагодити травлення і стабілізувати рівень цукру в крові.

До речі, пропуск сніданку підвищує ризик розвитку діабету другого типу, дестабілізує рівень цукру і уповільнює метаболізм. Не потрібно влаштовувати повноцінний сніданок з п'яти страв. Головне, випити склянку води на голодний шлунок і з'їсти що-небудь легке (йогурт, яйце, фрукт). Поступово організм звикне їсти вранці, і це увійде в звичку.

Чи варто поснідати перед тренуванням - питання індивідуальне. Організм може по‑різному реагувати на спорт після їжі. І якщо ти з'їси бутерброд, а потім відчуєш себе погано, краще тренуватися на голодний шлунок. А якщо хочеться поїсти і потім зайнятися спортом - поснідай складними вуглеводами. Взагалі, снідати в цьому випадку потрібно приблизно за годину до або через годину після спорту.

Нагадаємо, дієтолог розповіла, від якого харчового продукту варто позбутися якомога швидше. За словами дієтолога, цукор в раціоні дорослої людини не має перевищувати 50 г на день. Більш того, ВООЗ рекомендує для додаткової користі здоров'ю скоротити порції цукру - до 25 р.

Ми писали, що названі топ-5 продуктів, які зроблять шкіру ідеальною. Фраза "Ти те, що ти їси" має вагомі підстави, так як те, чим ми наповнюємо свій організм зсередини, прямопропорційно тому, як виглядає наша шкіра, волосся, зуби.

Також Світлана Фус розповіла, до яких наслідків може привести дефіцит води в організмі. Щоб наочно показати навіщо потрібно постійно підтримувати об'єм води в організмі, Світлана Фус надала дані, згідно з якими при великому зниження води у людини може погіршитися слух, зір, а також бути присутні судоми в м'язах.

Відео: РБК-Україна