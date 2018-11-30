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Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть на пустой желудок

Lite » Красота и Здоровье 30.11.2018 - 11:58
Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть на пустой желудок
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Некоторые продукты натощак могут вызвать тошноту и желудочные спазмы

Завтрак необходим, чтобы не замедлялся обмен веществ, к тому же он улучшает производительность и даже настроение. Однако многие продукты, которые мы видим на столе по утрам, категорически нельзя есть натощак. Швейцарские диетологи рассказали о том, что ни в коем случае не нужно употреблять утром на пустой желудок, пишет "Медикфорум".

Специи

Даже если вы очень любите острую пищу с массой специй, то ее не нужно есть на пустой желудок. Подобного рода блюда вызовут прямое раздражение оболочки желудка, спровоцировав кислотную реакцию и вызвав болезненные спазмы. Кроме того, специи и приправы являются раздражителями по своей природе, что может спровоцировать несварение на весь оставшийся день.

Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть на пустой желудок

Фото: pixabay.com

Фруктовые соки

Многим кажется, что идеальным рецептом для начала дня является стакан фруктового сока, но это ошибка. Все продукты питания и напитки, содержащие сахар, подвергают поджелудочную железу дополнительному давлению. А это не самое лучшее, что мы можем ей дать сразу после пробуждения. Кроме того, принятая на пустой желудок фруктоза может перегрузить печень.

Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть на пустой желудок

Фото: pixabay.com

Газировка

То же самое касается и разного рода газированных напитков. Ни в коем случае не употребляйте их на пустой желудок, так как, смешавшись с кислотой внутри, они провоцируют тошноту и газообразование. Также данные напитки по утрам вызывают желудочные спазмы.

Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть на пустой желудок

Фото: pixabay.com

Цитрусовые

Утром на пустой желудок цитрусовые фрукты есть не нужно. Они способствуют производству кислоты в желудке, а избыточное количество клетчатки и фруктозы негативно влияет на процессы пищеварения. 

Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть на пустой желудокФото: pixabay.com

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Видео: РБК-Украина

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