Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть на пустой желудок

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Некоторые продукты натощак могут вызвать тошноту и желудочные спазмы

Завтрак необходим, чтобы не замедлялся обмен веществ, к тому же он улучшает производительность и даже настроение. Однако многие продукты, которые мы видим на столе по утрам, категорически нельзя есть натощак. Швейцарские диетологи рассказали о том, что ни в коем случае не нужно употреблять утром на пустой желудок, пишет "Медикфорум".

Специи



Даже если вы очень любите острую пищу с массой специй, то ее не нужно есть на пустой желудок. Подобного рода блюда вызовут прямое раздражение оболочки желудка, спровоцировав кислотную реакцию и вызвав болезненные спазмы. Кроме того, специи и приправы являются раздражителями по своей природе, что может спровоцировать несварение на весь оставшийся день.

Фото: pixabay.com

Фруктовые соки



Многим кажется, что идеальным рецептом для начала дня является стакан фруктового сока, но это ошибка. Все продукты питания и напитки, содержащие сахар, подвергают поджелудочную железу дополнительному давлению. А это не самое лучшее, что мы можем ей дать сразу после пробуждения. Кроме того, принятая на пустой желудок фруктоза может перегрузить печень.

Фото: pixabay.com

Газировка



То же самое касается и разного рода газированных напитков. Ни в коем случае не употребляйте их на пустой желудок, так как, смешавшись с кислотой внутри, они провоцируют тошноту и газообразование. Также данные напитки по утрам вызывают желудочные спазмы.

Фото: pixabay.com

Цитрусовые



Утром на пустой желудок цитрусовые фрукты есть не нужно. Они способствуют производству кислоты в желудке, а избыточное количество клетчатки и фруктозы негативно влияет на процессы пищеварения.

Фото: pixabay.com

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Видео: РБК-Украина