Дієтологи назвали продукти, які не можна їсти на порожній шлунок

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Деякі продукти натщесерце можуть викликати нудоту і шлункові спазми

Сніданок необхідний, щоб не сповільнювався обмін речовин, до того ж він покращує продуктивність і навіть настрій. Однак багато продуктів, які ми бачимо на столі вранці, категорично не можна їсти натщесерце. Швейцарські дієтологи розповіли про те, що ні в якому разі не потрібно вживати вранці на порожній шлунок, пише "Медикфорум".

Спеції



Навіть якщо ви дуже любите гостру їжу з масою спецій, то її не потрібно їсти на порожній шлунок. Подібного роду страви викличуть пряме подразнення оболонки шлунка, спровокувавши кислотну реакцію, викликавши хворобливі спазми. Крім того, спеції і приправи є подразниками за своєю природою, що може спровокувати розлад на весь день.

Фото: pixabay.com

Фруктові соки



Багатьом здається, що ідеальним рецептом для початку дня є склянка фруктового соку, але це помилка. Всі продукти харчування і напої, що містять цукор, піддають підшлункову залозу додатковому тиску. А це не найкраще, що ми можемо їй дати відразу після пробудження. Крім того, прийнята на порожній шлунок фруктоза може перевантажити печінку.

Фото: pixabay.com

Газована вода



Те ж саме стосується і різного роду газованих напоїв. Ні в якому разі не вживайте їх на порожній шлунок, так як, змішавшись з кислотою всередині, вони провокують нудоту і газоутворення. Також дані напої вранці викликають шлункові спазми.

Фото: pixabay.com

Цитрусові



Вранці на порожній шлунок цитрусові фрукти їсти не потрібно. Вони сприяють виробництву кислоти в шлунку, а надлишкова кількість клітковини і фруктози негативно впливає на процеси травлення.

Фото: pixabay.com

Нагадаємо, експерт озвучив 5 принципів здорового харчування взимку. У холодну пору їжа повинна бути зігріває, багатою поживними речовинами і маслянистою, щоб давати енергію і зміцнювати імунітет.

Раніше ми також розповідали про 5 продуктів, яких слід уникати під час вагітності. Після радісної новини про те, що ви чекаєте дитину, виникає купа питань. І один з перших - як змінити раціон, щоб малюк отримував виключно корисні компоненти і добре себе почував? Експерти назвали список заборонених і нерекомендовані продуктів для майбутніх мам.

До речі, дієтологи розповіли, чому в стресі ми їмо солодке і як з цим боротися. У стресових ситуаціях краще всього на сприятливий настрій діють солодощі, але їх ефект недовгий. Краще стає лише на короткий час, потім все повертається в початковий стан.

Відео: РБК-Україна