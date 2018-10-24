Дієтолог розповіла про важливість обіду в повсякденному раціоні

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Світлана Фус стверджує, що обід повинен бути самим ситним прийомом їжі за день

Популярний дієтолог Світлана Фус розповіла своїм підписникам в Instagram про важливість обіду у повсякденному раціоні. Експерт стверджує, що саме обід повинен бути самим ситним прийомом їжі за день.

Дієтолог повідомляє, що 35-40% від всього з'їденого повинен становити обід. Пов'язано це з тим, що протягом дня наш організм витрачає багато енергії, яку необхідно заповнювати.

"Кожен прийом їжі дозволяє нашому організму отримати певний обсяг корисних речовин, вітамінів і мінералів. Але саме в обідній час всі необхідні організму компоненти засвоюються краще всього, ми швидко відновлюємо витрачену енергію, відчуваємо приплив сил, підвищуємо свою продуктивність і готуємося до наступної частини дня", -пише Фус.

Скріншот поста: (instagram.com/dietolog.fus)

Експерт пише, що дуже важливо стежити за калоріями. Наприклад, якщо вибираєте в якості основного блюда кашу, то м'яса потрібно буде з'їсти в два рази менше за обсягом. І навпаки.

"Будьте уважні: вживаючи м'ясо, рибу або птицю разом з бобовими, ви надаєте зайве навантаження на шлунок. Бобові довго і важко перетравлюються в поєднанні з цими продуктами", - застерігає Світлана Фус.

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