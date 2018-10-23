Диетолог рассказала о пользе зеленых и разноцветных овощей

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Оксана Скиталинская утверждает, что некоторые овощи могут лечить раковые болезни

Популярный диетолог и врач Оксана Скиталинская на своей странице в Instagram подробно рассказала о том, как на организм влияют зеленые и разноцветные овощи.

Зеленые овощи, по словам диетолога, являются одними из самых полезных продуктов на планете. Зелень нам необходима, как минимум, для поддержания иммунной системы кишечника в норме.

Для тех, кто не любит зеленые овощи, врач рекомендует измельчить их, добавить лимонный сок и оливковое масло, тогда они не будут казаться такими пресными.

"А если зелень не идет никак, можно сделать фруктовое полосе, в которое добавить несколько зеленых листочков, тогда вкус будет замаскированным. Предпочтение отдавайте молодым овощам: в молодых листочках шпината больше фитонутриентов, чем в зрелых", - пишет врач.

Скриншот поста: (instagram.com/dr.skytalinska)

Разноцветные овощи не менее полезны. Эксперт утверждает, что они предупреждают развитие разных видов рака. Например, капуста цветная, брокколи и брюссельская помогут при раке толстого кишечника в середине и правой половине тела, а морковь, тыква и яблоки - в левой половине тела.

Также диетолог добавляет: "Редька совершенно не способна остановить рост рака поджелудочной железы, но на 100% эффективна при сдерживании рака желудка. Оранжевый болгарский перец индифферентный к раку желудка, но способен подавить рост клеток рака простаты более чем на 75%".

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