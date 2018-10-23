Дієтолог розповіла про користь зелених і різнокольорових овочів

Фото: (pixabay.com)

Оксана Скиталінська стверджує, що деякі овочі можуть лікувати від раку

Популярний дієтолог та лікар Оксана Скиталінська на своїй сторінці в Instagram докладно розповіла про те, як на організм впливають зелені та різнокольорові овочі.

Зелені овочі, за словами дієтолога, є одними з найкорисніших продуктів на планеті. Зелень нам необхідна, як мінімум, для підтримки імунної системи кишечника в нормі.

Для тих, хто не любить зелені овочі, лікар рекомендує подрібнити їх, додати лимонний сік і оливкову олію, тоді вони не будуть здаватися такими прісними.

"А якщо зелень не йде ніяк, можна зробити фруктовий смузі, в який додати кілька зелених листочків, тоді смак буде замаскованим. Перевагу віддавайте молодим овочам: у молодих листочках шпинату більше фітонутрієнтів, ніж у зрілих", - пише лікар.

.

Скріншот поста: (instagram.com/dr.skytalinska)

Різнокольорові овочі не менш корисні. Експерт стверджує, що вони попереджають розвиток різних видів раку. Наприклад, капуста цвітна, брокколі і брюссельська допоможуть при раку товстого кишечника в середині і правій половині тіла, а морква, гарбуз і яблука - в лівій половині тіла.

Також дієтолог додає: "Редька абсолютно не здатна зупинити зростання раку підшлункової залози, але на 100% ефективна при стримуванні раку шлунка.

Оранжевий болгарський перець індиферентний до раку шлунка, але здатний подавити ріст клітин раку простати більш ніж на 75%".

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, як подолати осінню сонливість.

Також ми писали, що Супрун розповіла про ранні симптоми гіпертонічної кризи.

До речі, експерт порадив, як самостійно вилікувати депресію.

Відео: Факти про їжу