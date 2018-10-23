Как самостоятельно вылечить депрессию: советы эксперта

Татьяна Фиалкова. Фото: instagram.com/tiana_fialkova

Доктор назвала список препаратов, которые улучшат эмоциональное состояние

Доктор терапевт, диетолог и фитотерапевт Татьяна Фиалкова поделилась на своей страничке в Instagram списком препаратов, которые помогут самостоятельно вылечить депрессию.

Эксперт предложила в своем микроблоге универсальную схему, которая безопасна для личного применения, помимо персональных врачебных назначений.

Итак, топ-5 препаратов от Фиалковой:

1. Прием препарата 5-НТР, который помимо депрессий, снижает интенсивность панических атак, нездоровый аппетит в вечернее время (так как он нередко связан с вечерним дефицитом серотонина) и активизирует кишечную моторик. В случае лечения депрессии, принимать препарат лучше утром и днем, а не перед сном (как при решении вопроса с качеством сна). Дозировка по инструкции.

2. Прием магния глицината. Дефицит данного элемента неминуемо в какой-то мере приводит к депрессивным состояниям. Принимать по 200 мг 2 раза в день после пищи и перед сном.

Татьяна Фиалкова. Фото: instagram.com/tiana_fialkova

3. Прием EPA-DHA, который улучшает метаболизм серотонина и дофамина в нейронах. У пациентов с депрессиями индекс омега-3 всегда снижен. А низкий уровень DHA и омега-3 кислот, на фоне высокого уровня омега-6 - доказанный фактор риска развития депрессий. Принимать 2 капсулы 1 раз в день во время еды, если врач не назначил иначе.

4. Прием пробиотиков. Доказано, что они повышают конгнитивные функции, снижают "расходование" организмом стройматериалов для серотонина. Пробиотики - это важная вспомогательная терапия депрессивных состояний. принимать в лечебной дозировке.

5. Прием витамина С (в форме аскорбата натрия). 500 мг/день, если врач не назначил иначе.

6. Прием витамина Д3. Без результатов анализов и без назначений доктора - не более 2000 МЕ/день.

Также Татьяна рекомендует модифицировать личный образ жизни - это заголог отличного самочувствия!

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