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Диетолог рассказала, как похудеть с помощью кофе

Lite » Красота 04.07.2019 - 19:56
Диетолог рассказала, как похудеть с помощью кофе
Иллюстративное фото: pexels.com

Чтобы уменьшить объемы фигуры только диеты и спорта не достаточно, считает эксперт по похудению

Известный диетолог и ведущая Екатерина Медушкина рассказала как еще можно бороться с лишними килограммами. Если вы добавили активные упражнения и высчитали необходимую калорийность ежедневного питания, то хорошим подспорьем в уменьшении объемов станет кофейное обертывание. Делать его лучше всего в перерывах между тренировками, пока мышцы восстанавливаются.

Диетолог рассказала, как похудеть с помощью кофе

Фото: pexels.com

Регулярное проведение данной процедуры:

  • оказывает тонизирующее действие
  • улучшает кровообращение
  • оказывает дренирующий эффект
  • способствует уменьшению отеков
  • насыщает кожу полезными жирными кислотами

 

Диетолог рассказала, как похудеть с помощью кофе

Фото: pexels.com

Рецепт такого обертывания очень прост — понадобятся: натуральный молотый кофе и немного кокосового масла, пару капель эфирных масел цитрусовых деревьев и тёплая одежда или одеяло, чтобы обернуть места аппликаций для усиления эффекта.
Количество ингредиентов лучше регулировать самостоятельно, но важно, чтоб смесь не была слишком жирной. Заварив кофе, необходимо оставить его на 2-3 минуты, затем добавить кокосовое масло и 8-10 капель эфирного масла. Тщательно перемешать.

Диетолог рассказала, как похудеть с помощью кофе
Фото: pexels.com

1. Перед нанесением кожу необходимо распарить. Обязательно примите горячий душ или ванну.
2. Мягкими круговыми движениями наносим и втираем смесь в область живота и спины.
3. Заматываем пищевой плёнкой.
4. Надеваем тёплую одежду или устраиваемся под одеялом на 40-50 минут.
5. После смываем тёплой водой.

После обертывания диетолог настоятельно не рекомендует загорать 5-6 часов и принимать душ в течение 7-8 часов. Для устойчивого эффекта повторять процедуру следует раз в 2-3 дня 12 раз. В противопоказаниях такого способа обертывания только индивидуальная непереносимость ингредиентов.

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