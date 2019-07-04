Диетолог рассказала, как похудеть с помощью кофе

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Чтобы уменьшить объемы фигуры только диеты и спорта не достаточно, считает эксперт по похудению

Известный диетолог и ведущая Екатерина Медушкина рассказала как еще можно бороться с лишними килограммами. Если вы добавили активные упражнения и высчитали необходимую калорийность ежедневного питания, то хорошим подспорьем в уменьшении объемов станет кофейное обертывание. Делать его лучше всего в перерывах между тренировками, пока мышцы восстанавливаются.

Фото: pexels.com

Регулярное проведение данной процедуры:

оказывает тонизирующее действие

улучшает кровообращение

оказывает дренирующий эффект

способствует уменьшению отеков

насыщает кожу полезными жирными кислотами

Фото: pexels.com

Рецепт такого обертывания очень прост — понадобятся: натуральный молотый кофе и немного кокосового масла, пару капель эфирных масел цитрусовых деревьев и тёплая одежда или одеяло, чтобы обернуть места аппликаций для усиления эффекта.

Количество ингредиентов лучше регулировать самостоятельно, но важно, чтоб смесь не была слишком жирной. Заварив кофе, необходимо оставить его на 2-3 минуты, затем добавить кокосовое масло и 8-10 капель эфирного масла. Тщательно перемешать.



Фото: pexels.com⠀

1. Перед нанесением кожу необходимо распарить. Обязательно примите горячий душ или ванну.

2. Мягкими круговыми движениями наносим и втираем смесь в область живота и спины.

3. Заматываем пищевой плёнкой.

4. Надеваем тёплую одежду или устраиваемся под одеялом на 40-50 минут.

5. После смываем тёплой водой.

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После обертывания диетолог настоятельно не рекомендует загорать 5-6 часов и принимать душ в течение 7-8 часов. Для устойчивого эффекта повторять процедуру следует раз в 2-3 дня 12 раз. В противопоказаниях такого способа обертывания только индивидуальная непереносимость ингредиентов.

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