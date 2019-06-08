Тантрическое питание: диетолог поделилась универсальной древней техникой похудения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт привела три основных правила тантрического способа питания

В поисках оптимального способа похудеть многие желающие обзавестись идеальными формами пробуют бесчисленное колличество диет, забывая о том, что правильное питание должно стать нормой жизни. Но универсальные техники сбросить лишние кило существовали сотни и даже тысячи лет назад, так почему не взять их на воорущжение? Об одной из них, а имено тантрическом подходе к питанию, рассказала на страничке в Instagram диетолог Елена Кален.

По словам эксперта, в мире уже существуют универсальные техники, позволяющие питаться так, чтобы похудеть. Тантра - одна из техник, которые пракикуют уже более 1000 лет .

Тантра — это комплексный подход к жизни. Основной принцип — получение мудрости и просветления через удовольствие (не путать с распущенностью).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В настоящее время доминирует аскетический подход к похудению, а именно - самоограничение. Но популярные способы снижения веса, связанные с ограничением себя в питании, не работают!

Что же предлагает нам тантрический подход в питании?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Позвольте себе есть, ведь еда — это необходимая часть нашей жизни. Она дает нам энергию и силы. Но еда это средство получения энергии, а не способ борьбы со стрессом. И она не должна заменять другие виды удовольствий. Питание — это удовольствие. Есть нужно только когда испытываешь голод, а не потому что НАДО. Только так вы получите от еды истинное наслаждение. Навык распознавания чувства голода и понимания, какой именно продукт вам необходим в данный момент времени, нуждается в отработке. Прислушайтесь к сигналам тела, которые сообщают вам, когда голод утален. Тогда сразу переставайте есть, даже если еда в тарелке ещё осталась. Тогда удовольствие от еды останется с вами. Этот навык позволит вам никогда не переедать.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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