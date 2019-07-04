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Дієтолог розповіла, як схуднути за допомогою кави

Lite » Краса 04.07.2019 - 19:56
Дієтолог розповіла, як схуднути за допомогою кави
Ілюстративне фото: pexels.com

Щоб зменшити об'єми фігури только дієти і спорту не достатньо, вважає експерт по схудненню

Відомий дієтолог і ведуча Катерина Медушкина розповіла як ще можна боротися із зайвими кілограмами. Якщо ви додали активні вправи і вирахували необхідну калорійність щоденного харчування, то гарною підмогою в зменшенні об'ємів стане кавове обгортання. Робити його краще всього в перервах між тренуваннями, поки м'язи відновлюються.

Дієтолог розповіла, як схуднути за допомогою кави

Фото: pexels.com

Регулярне проведення даної процедури:

  • надає тонізуючу дію
  • покращує кровообіг
  • надає дренуючий ефект
  • сприяє зменшенню набряків
  • насичує шкіру корисними жирними кислотами

 

Дієтолог розповіла, як схуднути за допомогою кави

Фото: pexels.com

Рецепт такого обгортання дуже простий — знадобляться: натуральна мелена кава і трохи кокосової олії, кілька крапель ефірних олій цитрусових дерев і теплий одяг або ковдра, щоб обернути місця аплікацій для посилення ефекту.
Кількість інгредієнтів краще регулювати самостійно, сале важливо, щоб суміш не була занадто жирною. Заваривши кави, необхідно залишити її на 2-3 хвилини, потім додати кокосове масло і 8-10 крапель ефірного масла. Ретельно перемішати.

Дієтолог розповіла, як схуднути за допомогою кави
Фото: pexels.com

1. Перед нанесенням на шкіру необхідно розпарити. Обов'язково прийміть гарячий душ або ванну.
2. М'якими круговими рухами наносимо і втираємо суміш в область живота та спини.
3. Замотуємо харчовою плівкою.
4. Одягаємо теплий одяг або влаштовуємося під ковдрою на 40-50 хвилин.
5. Після змиваємо теплою водою.

Після обгортання дієтолог не рекомендує засмагати 5-6 годин і приймати душ протягом 7-8 годин. Для стійкого ефекту повторювати процедуру слід раз в 2-3 дня 12 разів. У протипоказаннях такого способу обгортання тільки індивідуальна непереносимість інгредієнтів.

Нагадаємо, що ми вже писали про те, що дієтолог поділилася універсальною давньою технікою схуднення. Тантричне схуднення ще один варіант досягти ідеального тіла.

Нагадаємо, що дієтолог Світлана Фус дала поради, як правильно, а головне смачно приготувати овочі-гриль.

До речі, експерт по схудненню Катя Медушкина продемонструвала вправи для схуднення, які можуть виконати навіть початківці.

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