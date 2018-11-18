Диетолог рассказала, чем опасен отказ от животного белка

Видео: (youtube.com/Центр нормализации веса Светланы Фус)

Известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала о том, насколько белок необходим человеку и какие продукты нельзя исключать из рациона. Об этом она рассказала в прямом эфире на своем YouTube-канале в сюжете "Правильный белок в продуктах питания".

Она рассказала, что из множества аминокислот, которые поступают вместе с пищей, восемь являются незаменимыми и их нельзя исключать из рациона. Для детей незаменимых аминокислот десять, отметила диетолог. Об этом она вспомнила в контексте вопроса о полной замене животных белков на растительные.

Светлана Фус / Кадр из видео youtube.com/Центр нормализации веса Светланы Фус

Диетолог также рассказала, как определить ценность белка того или иного продукта. Она отметила, что чем выше содержание незаменимых аминокислот в продукте, тем больше он может принести пользы нашему организму.

"У нас есть три аминокислоты, по которым определяется сбалансированность, ценность белка. Эти три аминокислоты, они в большей степени важны очень, но они в больших количествах находятся в продуктах животного происхождения. То есть, мясо, рыба, яйца, птица, молочные продукты — все это богатые источники незаменимых аминокислот", — считает Фус.

Диетолог отметила, что если потребление аминокислот не сбалансировано, это приводит к нарушению усвоения других белков, в результате чего страдает мышечный корсет всего тела и организм в целом.

Ранее диетолог рассказала, какие продукты ухудшают настроение и приводят к усталости.

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Видео: (video.rbc.ua)