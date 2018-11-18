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Дієтолог розповіла, чим небезпечна відмова від тваринного білка

Lite » Краса і здоров'я 18.11.2018 - 13:33

Відео: (youtube.com/Центр нормалізації ваги Світлани Фус)

Відомий український дієтолог Світлана Фус розповіла про те, наскільки білок необхідний людині і які продукти не можна виключати з раціону. Про це вона розповіла у прямому ефірі на своєму YouTube-каналі в сюжеті "Правильний білок в продуктах харчування".

Вона розповіла, що з безлічі амінокислот, які надходять разом з їжею, вісім є незамінними і їх не можна виключати з раціону. Для дітей незамінних амінокислот десять, зазначила дієтолог. Про це вона згадала в контексті питання про повну заміну тваринних білків на рослинні.

Дієтолог розповіла, чим небезпечна відмова від тваринного білка

Світлана Фус / Кадр з відео youtube.com/Центр нормалізації ваги Світлани Фус

Дієтолог також розповіла, як визначити цінність білка того або іншого продукту. Вона зазначила, що чим вищий вміст незамінних амінокислот в продукті, тим більше він може принести користі нашому організму.

"У нас є три амінокислоти, за якими визначається збалансованість, цінність білка. Ці три амінокислоти, вони більшою мірою дуже важливі, але вони у великих кількостях знаходяться в продуктах тваринного походження. Тобто, м'ясо, риба, яйця, птиця, молочні продукти — все це багаті джерела незамінних амінокислот", — вважає Фус.

Дієтолог зазначила, що якщо споживання амінокислот не збалансовано, це призводить до порушення засвоєння інших білків, у результаті чого страждає м'язовий корсет всього тіла і організм в цілому.

Раніше дієтолог розповіла, які продукти погіршують настрій і призводять до втоми.

Також ми писали, що вчені з'ясували, який напій знижує ризик розвитку діабету.

Відео: (video.rbc.ua)

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