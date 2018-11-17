Диетолог рассказала, какие продукты ухудшают настроение и приводят к усталости

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Как питание влияет на настроение и работоспособность

Известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала, как влияет питание на настроение и работоспособность человека. Она также сказала, какие продукты оказывают негативное влияние на настроение и почему так происходит. Свой антирейтинг продуктов она опубликовала в Instagram.

"Давно известный факт, что существует тесная взаимосвязь между потребляемой пищей, вашим самочувствием и работой головного мозга. Поэтому особенности вашего питания могут влиять на настроение и работоспособность. Существуют продукты, которые могут вызывать усталость, плохое настроение. Но их не так много", — пишет диетолог.

Фус считает, что к ухудшению настроения могут привести три популярных продукта:

кофе;

сахар;

большое количество красного мяса.

"Избыток кофеина или сладостей формирует привычку и зависимость. Отсутствие очередной "сладкой дозы" или кофеина ведет к резкому снижению настроения, человек испытывает вялость. А если часто употреблять говядину, баранину или свинину в большом количестве, белок поступает в организм в избытке. В связи с этим страдает процесс пищеварения, и белок не успевает пройти переваривание до конца. В толстом кишечнике начинают преобладать процессы гниения. Это негативно влияет на весь организм, нарушается работа нервной системы, печени, почек. Человек становится более раздражительным, быстро устает и плохо спит", – пишет Фус.

Диетолог также добавила, что причиной плохого настроения и работоспособности могут быть нарушения в функционировании эндокринной системы.

"Также помните, что нарушение функции щитовидной железы, дефицит витаминов и минералов (в первую очередь - магния, кальция, железа, цинка), пищевая аллергия может способствовать развитию депрессии. А правильно подобранное питание улучшить ситуацию.

Фото: (instagram.com/dietolog.fus)

Эксперт в питании также рассказала, какие продукты способны улучшить настроение. Среди них те, в которых содержится триптофан.

"Наше настроение зависит от количества триптофана. Это незаменимая аминокислота, которая участвует в синтезе гормонов - серотонина и мелатонина. Серотонин улучшает настроение и расслабляет, а мелатонин регулирует циклы сна. Поэтому выбирайте продукты с высоким содержанием этой аминокислоты", — добавила диетолог.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/dietolog.fus

Напомним, что ученые выяснили, почему людям нравится пить кофе.

Ранее мы показывали 5 способов, которые помогут избавиться от жировых скоплений в области талии.

Видео: РБК-Украина