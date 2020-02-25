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Диетолог рассказала, как легко похудеть, избавившись всего от одной привычки

Lite » Красота 25.02.2020 - 08:37
Диетолог рассказала, как легко похудеть, избавившись всего от одной привычки
Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Многие даже не догадываются, что привычные действия приводят к набору лишнего веса

Специалист по правильному питанию уже рассказала, почему растительное молоко не поможет в нормализации веса, а теперь диетолог Анна Мелехина решила назвать еще одну причину, почему из-за одной вредной привычки многие не могут похудеть.

"Еда с сопровождением - одна из основных причин лишнего веса", - считает специалист.

Объяснений этому много. Более 90% информации человек получает с помощью глаз. Если глаза смотрят в тарелку во время еды, мы фиксируем для себя еду, насыщаемся, а если глаза во время еды смотрят в телевизор, телефон, планшет, книгу, то вкус становится слабее, насыщение приходит позже, удовольствие от приема пищи получаем меньше.

Диетолог рассказала, как легко похудеть, избавившись всего от одной привычкиИллюстративное фото: (unsplash.com)

А вот бороться с такой привычкой не так уж и просто, ведь многие еду с сопровождением не считают опасной для талии. Однако, Анна утверждает, что еда - это такая же базовая потребность, как, например, сон. Почему же во время сна мы только спим и больше ничего не делаем? ⠀

Диетолог рассказала, как легко похудеть, избавившись всего от одной привычки

Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Есть и другое мнение, что еда без сопровождения - это скучно. Возможно, поначалу действительно можно почувствовать скуку во время приема пищи, поэтому диетолог дает простой совет, как ее развеять.

"Постарайтесь наблюдать за тем, как накрыт стол, как выглядит ваша еда, слушайте свой голод и замечайте, как меняется его интенсивность, обратите внимание как нарастает чувство сытости в процессе приема пищи", - и если даже такой подход не помогает, она предлагает привыкать есть без сопровождения постепенно, - "Если вам будет сложно, можете попробовать такое упражнение: 1/3 или половину порции съедайте без сопровождения, а затем ешьте, как захотите".

Диетолог рассказала, как легко похудеть, избавившись всего от одной привычки

Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Кроме того, диетолог дала советы, что делать, если вы все время хочеться есть. Специалист по правильному питанию рассказала, на что следует обратить внимание в первую очередь.

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