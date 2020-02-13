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Почему мы не можем отказаться от сладкого и что с этим делать: ответ диетолога

Lite » Еда 13.02.2020 - 12:31
Почему мы не можем отказаться от сладкого и что с этим делать: ответ диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, почему мы бесконтрольно едим сладкое

"Не могу совсем и навсегда отказаться от вкусняшек. Что делать?" Этот вопрос часто беспокоит лакомок, которые не способны отказать себе в сладкой радости. На самом деле ответ прост - выбирайте маленькие порции, советует диетолог Лора Филиппова, которая перечислила причины отказаться от сахара, а теперь на странице в Instagram она рассказала, почему так сложно преодолеть тягу к сладкому.

Исследованием реакции мозга на любимую еду установлено, что самая активная реакция на;

  • первый укус/кусочек (Ура! Любимая вкусняшка!)
  • второй (как же я по тебе соскучил (ся/ась)
  • и последний (внимание! Эта вкусняшка заканчивается!)

Представляете сколько можно съесть между вторым и последним кусочком? Важно! В желудке нет вкусовых рецепторов! Неважно съедите вы 30 грамм любимого тортика или весь торт целиком - удовольствие будет одинаковым! А вот последствия для фигуры.... Выбор всегда за вами!

Почему мы не можем отказаться от сладкого и что с этим делать: ответ диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также диетолог поделилась рецептом вкусной сладости, которая поможет насытиться и не навредит фигуре: в 100 гр продукта всего 83 калории.

Овсяный крамбл с сухофруктами

Почему мы не можем отказаться от сладкого и что с этим делать: ответ диетолога
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья, которые нужно варить - 150 гр
  • молоко 2,5% - 400 мл
  • сухофрукты - изюм, курага, чернослив - 50 гр. Совет: крупные режем на кусочки, замачиваем в горячей воде на минут 5. Вкусно добавить и орехи.
  • корица - 1/3 ч.л.
  • масло оливковое - 15 гр.
  1. Духовку разогреваем до 180 градусов.
  2. Перемешиваем хлопья с корицей и сухофруктами. Вливаем молоко и масло.
  3. Форму лучше застелить пергаментной бумагой - легче будет доставать и не развалится.
  4. Выпекаем 25-35 минут до готовности.

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