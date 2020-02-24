Коровье или растительное: Диетолог объяснила, какое молоко лучше для похудения

Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Диетолог рассказала, почему растительное молоко не помощник в похудении

На прилавках сегодня просто огромный выбор молочных продуктов растительного и животного происхождения. Диетолог Альбина Комиссарова уже давала рекомендации по поводу употребления молока, а теперь решила подробно рассказать о самых популярных из них, и объяснить какие молоко лучше подходит для желающих снизить вес.

1. Коровье молоко

Про то, что его винят во всех страшных грехах — общеизвестно, однако не имеет под собой никакой научной основы. Диетологи уже устали объяснять, что молочные продукты - полезны, не выводят кальций из организма и не содержат гной. В итоге рекомендация от Альбины Комиссаровой проста: пейте, если хочется и не пейте, если есть дискомфорт, есть много вариантов других молочных продуктов.

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Теперь пару слов о растительных видах молока - нет смысла заменять коровье молоко на растительное с целью похудеть. Не нужно выбирать растительное молоко, если оно вам не нравится, только потому, что так модно и все так делают. Растительное молоко не полезнее коровьего, это просто альтернатива, поэтому выбирайте и пейте то молоко, которое вам нравится.

2. Соевое молоко часто является основой для других видов молочной продукции, в нем много белка, его часто обогащают кальцием, что здорово для вегетарианцев.



Иллюстративное фото: (pixabay.com)

3. Миндальное молоко содержит очень мало белка, но имеет очень приятный вкус.

4. Кокосовое молоко с хорошим составом имеет высокую жирность, причем по большей части это насыщенные жиры. Нежирное кокосовое молоко обычно соевое с добавлением жирного кокосового.

5. Овсяное молоко и рисовое также содержат мало белка, но имеют слабый запах, подходят для приготовления пищи.

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Обратите внимание, что в растительном молоке часто есть добавленный сахар.

Поэтому нет никакой разницы и никаких преимуществ перед определенным видом молока, поэтому вибирать еду стоит в первую очередь исходя из того, что вы любите.

Следует отметить, что недавно эксперт по питанию рассказала, что убрала бы из рациона своей семьи и советует то же самое сделать всем людям.