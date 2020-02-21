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Что делать, если вы все время хотите есть: советы диетолога

Lite » Еда 21.02.2020 - 15:28
Что делать, если вы все время хотите есть: советы диетолога
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Эксперт дала рекомендации, как справиться с постоянным чувством голода

Относите себя к тем людям, которые все время хотят есть и "метод тарелки" оставляет вас голодной? Специалист по похудению, диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее развенчала мифы о популярных продуктах, от которых якобы толстеют, на своей странице в Instagram поделилась рекомендациями, что делать при постоянном чувстве голода.

Советы эксперта:

Начните с дневника питания, только так вы действительно сможете оценить свой рацион. Записывайте все, что вы пьёте и едите, так вы увидите полную картину;

Что делать, если вы все время хотите есть: советы диетолога
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Просмотрите дневник, есть ли в нем продукты, которые насыщают?

  • богатые белком (мясо, рыба, птица, морепродукты, бобовые)
  • богатые клетчаткой (крупы, овощи и фрукты)
  • сложные углеводы (крупы, макароны, хлеб)

Если нет - нужно добавить!

В моей практике люди часто не добирают сложных углеводов. У вас нет предрассудков, что углеводы нельзя на ужин? Можно! И нужно! Только так вы будете сыты до утра!

Что делать, если вы все время хотите есть: советы диетолога
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Обратите внимание на количество приёмов пищи, предпочтительно, чтобы их было не меньше 3, перекусы тоже возможны, если вам они нужны;


Делайте ужин за 3 часа до сна, а не в 18 часов вечера, тогда вы не будете голодной перед сном или рано утром;

Не бойтесь умеренного потребления жиров: Молочные продукты, масло, авокадо и орехи.

Что делать, если вы все время хотите есть: советы диетолога
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Если вы не наедаетесь по методу тарелки, то не надо увеличивать размер порции, а попробуйте увеличить энергетическую ценность: добавить сыра, орешков, масла и тд.

Если все не помогает- обратитесь к врачу-диетологу.

Напомним, что диетолог Елена Кален предложила список идеальных поздних перекусов, которые не навредят фигуре и отлично утолят голод.

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